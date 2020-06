Giornata molto fiacca in termini di ascolti tv quello del 2 giugno, con in particolare un risultato ben al di sotto delle aspettative per Non Mollare Mai – Storie Tricolori, il charity show per raccogliere fondi alla Croce Rossa che ha conquistato 1.777.000 spettatori pari all’8.4% di share su Rai 1. Nonostante i tanti ospiti collegati dunque il programma condotto da Alex Zanardi non è riuscito a fare breccia nel pubblico.

Vince la serata degli ascolti tv Canale 5 con La Cattedrale del Mare, ha raccolto davanti al piccolo schermo 2.445.000 spettatori pari all’11.7% di share quindi comunque un risultato abbastanza basso per l’ammiraglia Mediaset. Su Rai2 Prima di Lunedì si è fermato 1.448.000 spettatori pari al 6.1% di share, mentre molto bene Italia 1 con Le Iene show capaci di sfiorare i 2 milioni (1.945.000 spettatori) e uno share del 11.1%. Sicuramente c’era grande curiosità per il servizio inchiesta sul presidente della Lazio Claudio Lotito.

Ascolti tv 2 giugno, nei talk la spunta La7

Capitolo informazione: su Rai3 #Cartabianca ha totalizzato 1.141.000 spettatori pari ad uno share del 5.3%, perdendo il confronto diretto per gli ascolti tv sia con Rete4 Fuori dal Coro totalizza (6.9% di share) che con DiMartedì su La7 (7.1% di share).