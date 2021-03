Ares-gate: gli strani incidenti che hanno colpito Garko e Morra, vivi per miracolo

Al Festival di Sanremo con Carlo Conti, correva l’anno 2016, Gabriel Garko fu scelto come co-conduttore. Anche se l’attore, amatissimo, si era già liberato da tempo di pesi sulle spalle che “pesavano” e ha iniziato a divertirsi e a cazzeggiare anche definendosi “valletto”.

Ares-Gate, la seconda parte dell’inchiesta

Peccato che poco prima che Gabriel esplodesse in positivo sul palco, sia scoppiato il caos. È successo un qualcosa lontano da ogni immaginazione. Esattamente dieci giorni prima del debutto, la sua villa – presa in affitto per trascorrere in pace il periodo relativo alla kermesse – esplose. Gabriel, mentre dormiva, si è ritrovato sotto le macerie. La casa crolla e muore la signora che viveva al piano di sotto. Tra le macerie, come riveliamo noi di Giornalettismo, c’erano anche i Pc, gli hard disk, le chiavette, insomma tutta la memoria digitale dell’artista, che sparisce sotto il fuoco. E lo stesso Gabriel ha riportato ferite importanti.

Basti pensare che, proprio durante la prima serata, l’artista con punti di sutura dietro le spalle, non ha rinunciato alla sua presenza sul palco, ma la sua camicia, durante un cambio scena, era piena di sangue per lo sforzo commesso, per dei punti che si erano aperti. A questo bisogna aggiungere i danni legati all’udito e i danni psicologici che ancora oggi accompagnano Garko, che da quell’incendio è uscito vivo solo per miracolo, per buona sorte, per volere di Dio.

Parlando di incidenti capitati agli ex soci Ares, c’è un caso strano che ha colpito anche Massimiliano Morra. Esattamente l’incidente accadde poco prima di fare Ballando con le stelle. Morra era in auto e ha avuto un incidente strano, molto strano. Ai tempi dichiarava: «Sono stato miracolato». La sua auto, una 500, ne è uscita distrutta. Dinamica: l’attore, di ritorno a casa, ha sterzato per evitare una macchina che si dirigeva contro di lui e, per evitarla, ha sbattuto contro il muretto laterale facendo un brusco frontale. Trauma cranico e un brusco stop. Ai tempi, noi di Giornalettismo possiamo rivelare che Rosalinda Cannavò – alias Adua Del Vesco -, “ex” di Morra, quando chiede di poter andare trovare l’attore in ospedale, si sente dire come risposta: lui è in coma. Ma questo non era vero.

Chi ha impedito l’incontro tra Morra e Adua? Quali sono state le dinamiche di un altro incidente in cui un’altra persona appartenente a questo “giro” avrebbe potuto perdere la vita?

Molte risposte mancano dentro questa strana e brutta vicenda con poco onore e zero rispetto.