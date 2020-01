Dopo le polemiche e il trasloco fatto lontano dai riflettori della stampa, Elisabetta Trenta può tornare a tirare un sospiro di sollievo. Mentre lo scandalo legato al suo appartamento di Stato si sta sgonfiando, anche se sembra le sia costato la partecipazione al Team Futuro del Movimento 5 Stelle, i magistrati hanno deciso di archiviare l’indagine.

È stata archiviata l’indagine sulla casa di Elisabetta Trenta

I magistrati hanno archiviato l’indagine sul cosiddetto “appartamento di Stato” dell’ex ministro della Difesa Elisabetta Trenta poiché non sarebbero emerse ipotesi di reato militare alla fine degli accertamenti della procura diretta da Antonio Sabino. L’indagine era stata aperta lo scorso novembre quando emerse che l’ex ministro aveva ottenuto un appartamento nella zona di San Giovanni in Laterano pur essendo già residente a Roma, per l’esattezza nel quartiere del Pigneto. Una volta caduto il governo nel quale ricopriva il ruolo di ministro della Difesa però Trenta avrebbe fatto in modo che l’abitazione venisse riassegnata al marito Claudio Passarelli, maggiore dell’esercito, continuando quindi a viverci. Stando a quanto era emerso dall’articolo del Corriere della Sera firmato da Fiorenza Sarzanini però, il grado del marito non giustificava l’assegnazione del prestigioso appartamento.

(credits immagine di copertina: from wikimedia commons)