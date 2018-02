Abbiamo riportato per primi la fake news (o meglio il fake post) sul post del caso del Frecciarossa 9608 Roma Termini – Milano. Abbiamo contattato Trenitalia e abbiamo scoperto come in realtà il ragazzo, che non parlava italiano, abbia in realtà pagato il biglietto. Semplicemente aveva sbagliato posto sul vagone.

Da quel momento in poi molti utenti hanno cercato l’autore del post da 75 mila condivisioni. Post pubblico, con tanto di nome apparso su altre testate (non la nostra), e che ora non è più disponibile in rete così come è stato ristretto con la dovuta privacy anche il profilo dell’utente in questione.

IL POST DEL LUCA CARUSO SBAGLIATO

Ebbene, non era difficile trovare nome e cognome dell’autore, spammato poi su varie pagine social (alcune delle quali hanno rimosso il post). Così è scattata la ricerca a Luca Caruso, peccato però che diverse persone abbiano contattato il Luca sbagliato.

Qui il suo sfogo:

FACEBOOK HA DATO PAROLA AI DEFICIENTI: deficiente è chi pubblica un post contro un ragazzo di colore inventandosi false notizie, ancora più deficiente è chi manda insulti al primo Luca Caruso che trova su Facebook. Mi spiace deludervi ma NON SONO IO il “genio” autore del post virale delle ultime ore.

Quindi ora raccomandiamo una cosa. Inutile che cerchiate l’autore del post. Ha cancellato quella foto, il suo pensiero. Ha commesso un errore e probabilmente limitando la privacy del suo profilo lo ha capito. L’importante è che passi la versione reale di quello che è successo su quel Frecciarossa. E che, ogni volta che vedete qualcosa di simile, vi poniate il dubbio: quanto è vero? E sopratutto: c’è bisogno di offendere qualcuno solo per la sua provenienza, il colore della sua pelle, il suo credo religioso o il suo orientamento sessuale? C’è bisogno di generalizzare, accostare un fatto a una vicenda totalmente estranea?

Quindi lasciate in pace Luca Caruso. L’omonimo e l’originale. Perché tanto odio su odio non risolve nulla. Mai.