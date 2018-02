Il meraviglioso complotto su Chiara Ferragni e il parto in America

Il rapper Fedez e la compagna Chiara Ferragni salutano momentaneamente l’Italia alla volta di Los Angeles. La fashion blogger è di casa negli States (dove vive e lavora da qualche anno) e ha quindi deciso di partorire oltreoceano.

CHIARA FERRAGNI PARTO NEGLI USA: FOLLOWERS SCATENATI

Ovviamente su Instagram, davanti all’ultima foto postata da Fedez, è scattato il complotto. Perché Chiara va negli States per partorire? Ha qualcosa da nascondere? Non è che forse adotteranno il loro Leo? C’è l’utero in affitto?

– gravidanza più falsa della bravura de fedez

– Cioè due Italiani che non fanno nascere il proprio figlio in Italia…Bho Bho Bho…doppia cittadinanza??! Effetto internazionale??! Mha

– loro dicono di sì,ma più persone dicono che in realtà hanno detto così x adottarne uno in America….e poi a 8 mesi non è così la pancia!

Ecco qui un po’ di collezione:

Sfoglia la gallery >>

Chiara ovviamente se la ride. Risponde così a un tweet del Signor Distruggere.

Questa mi e’nuova ahahahah — Chiara Ferragni (@ChiaraFerragni) 1 febbraio 2018

LEGGI ANCHE > LE MAMMINE PANCINE CONTRO CHIARA FERRAGNI | FOTO

Oggi la fashion blogger ha annunciato su Instagram la novità: i due partiranno da coppia e torneranno come famiglia. Bello no? Il complotto però regna sovrano. Dopo le critiche sul suo pancino/pancione arrivano anche le alte accuse di tradimento per la scelta di non partorire in suolo italico.

Mancano ancora quattro mesi. Quattro!