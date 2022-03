Apple sta per lanciare gli abbonamenti per noleggiare gli iPhone?

SCOOP: Apple is working on a subscription service for the iPhone and other hardware products, a move that could make device ownership similar to paying a monthly app fee (via @markgurman @technology) https://t.co/rT3ZLtZIkW pic.twitter.com/RDmOKzRgpD — Bloomberg (@business) March 24, 2022

Apple non ha rilasciato dichiarazioni in merito ma se le voci venissero confermate, l’azienda non sarebbe, ad ogni modo, la prima società tecnologica ad introdurre un servizio di abbonamento. Nel 2013, infatti, Adobe – produttore di Photoshop, famosissimo software di fotoritocco -, ha deciso che non avrebbe più venduto Photoshop in via definitiva introducendo, così, la possibilità per gli utenti di noleggiare il software versando mensilmente una quota per utilizzarlo.

Anche se introducesse questa novità, Apple non smetterà di vendere telefoni, almeno così si dice. Non appena è circolata questa voce, però, su Twitter gli utenti hanno iniziato a dire la loro. Karissa Bell, editrice del blog Engadget, per esempio twitta: «quindi ripristinare il programma di aggiornamento dell’iPhone? Ci ho provato una volta e *odiavo* pagare mensilmente il mio telefono e ho promesso di non farlo mai più».