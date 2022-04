Apple Music e l’App Store iOS hanno di nuovo riscontrato problemi

Il 22 marzo vi abbiamo parlato del down che interessava Apple e che diffondeva sconcerto sulle piattaforme social, come per esempio su Twitter, proprio perché i malfunzionamenti della piattaforma sono davvero rari. Ora, è accaduto di nuovo: molti utenti hanno incontrato dei problemi nell’Apple Music e nell’App Store iOS, le quali sono risultate in down nella giornata di ieri. La pagina web di Apple – Support – System Status, ha elencato i problemi che interessavano «tutti gli utenti» per entrambe le applicazioni dalle 11:41 (orario americano) senza, tuttavia, descrivere la tipologia dei problemi. The Verge ha provato a testare i servizi di entrambe le app e sia l’App Store che Apple Music sono risultate entrambi operative, ma numerosi utenti hanno, invece, riscontrato problemi per diverse ore prima che venissero risolti. I problemi hanno riguardato le funzionalità dei testi – che non sono state per ore disponibili, le etichette per la privacy e la riproduzione dei brani scaricati. Apple nel tardo pomeriggio di ieri ha, poi, annunciato di aver ripristinato ogni servizio su entrambe le sue applicazioni.

Apple Music e App Store iOS in down nella giornata di ieri: che cosa è successo

Apple ieri confermava la presenza di alcuni disservizi sulla sua piattaforma, in particolare, i problemi interessavano Apple Music ed il suo App Store. Per quanto riguarda quest’ultima applicazione, mancavano le etichette sulla privacy mentre, per la prima, gli utenti non riuscivano a visualizzare i testi dei brani né a riprodurre i brani scaricati. Apple confermava tramite la sua pagina di stato del sistema che «gli utenti potrebbero riscontrare un problema con questo servizio», e lo stesso è valso per Apple Music, infatti nella medesima pagina web Apple annunciava che «gli utenti potrebbero riscontrare problemi intermittenti con questo servizio». 9to5Mac dichiarava che le etichette sulla privacy di Apple non apparivano su molti elenchi di App Store e ha richiamato una fonte che confermava lo status di disservizio, ovvero che si trattava di un bug che sarebbe stato risolto presto. I problemi con Apple Music sono consistiti nella mancanza di informazioni sui testi, nonché nell’impossibilità di riprodurre musica, anche se quest’ultima era stata scaricata nella memoria locale per l’ascolto offline. Alcuni utenti hanno rilevato che l’accesso e la disconnessione sono stati in grado di correggere le funzionalità audio lossless mancanti, ma non i testi mancanti.

Tanti utenti si sono lamentati su Twitter del disservizio di Apple, come questo utente che chiedeva solo di poter «vedere tutti i testi su @AppleMusic? Perché non posso? Sia sul mio iPhone che iPad. Apple Music è giù???»

I’m just wondering can y’all view the lyrics on @AppleMusic ? Why I can’t rn? Both on my iPhone and iPad. Is Apple Music down??? pic.twitter.com/I3gEt8Yu1Z — Matthew Chan (@iammatthewchan) April 25, 2022

Tanti tweet, in breve tempo, si sono diffusi sulla piattaforma: «Apple Music è giù???? non sono stato in grado di riprodurre musica nelle ultime due ore e ho riavviato il telefono due volte».

is apple music down???? i havent been able to play music for the past two hours and ive restarted my phone twice 😭💔 — 💜🤍💚jade davina💚🤍💜 (@jade_booklion) April 25, 2022

is apple music down ? the lyrics not showing and not working @AppleMusic 🧐 — kentank (@perfectkentank) April 25, 2022