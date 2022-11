Amazon e Apple sono accusate per aver ostacolato la vendita da parte di altri rivenditori di iPhone e iPad

Apple e Amazon avrebbero cospirato tra loro per fare in modo che Amazon si affermasse come principale rivenditore di prodotti Apple

Apple e Amazon sono state accusate di aver cospirato per aumentare i prezzi degli iPhone e degli iPad e di aver rimosso da Amazon alcuni rivenditori degli stessi prodotti. Un accordo tra Apple e Amazon entrato in vigore nel 2019 concedeva ad Amazon sconti fino al 10% sui suoi prodotti, in cambio Amazon avrebbe permesso solo a 7 dei 600 rivenditori di prodotti Apple di venderli sulla sua piattaforma. Questo ha fatto sì che Amazon diventasse il rivenditore principale di prodotti Apple.

Amazon ha soffocato la concorrenza delle altre aziende nella vendita di iPhone e iPad?

Gli sconti previsti dall’accordo tra le due aziende non sarebbero più in vigore e i prezzi dei prodotti Apple venduti sulla piattaforma di e-commerce sono aumentati di oltre il 10%, mentre Apple ha stabilizzato però i prezzi dei suoi prodotti venduti nei negozi. Le entrate combinate dei prodotti di Apple, azienda con sede a Cupertino, in California, e Amazon, con sede a Seattle, nello Stato di Washington, hanno superato i 125 miliardi di dollari nel terzo trimestre di quest’anno. La causa iniziata mercoledì contro Apple e Amazon riguarda i clienti residenti negli Stati Uniti che hanno acquistato iPhone e iPad su Amazon a partire da gennaio 2019. Il querelante Steven Floyd di Williamsport, Pennsylvania, ha dichiarato di aver pagato 319,99 dollari per un nuovo iPad acquistato su Amazon e ha dichiarato che gli sarebbe stata negata la possibilità di pagare meno per lo stesso prodotto perché sul sito Web di Amazon non c’erano altre aziende che potessero vendere lo stesso prodotto a prezzi più bassi e competere quindi con Amazon.

Il mese scorso, il Tar del Lazio ha annullato la sanzione 173,3 milioni di euro emessa dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per intesa concorrenziale.