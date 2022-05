Addio iPod: Apple, dopo due decenni, non lo produrrà più

tascabile con pulsanti bianchi e una struttura in acciaio lucido, pesava solo 6,5 ​​once (meno di 200 grammi) e riusciva a conteneva 1.000 brani. Ha subito conquistato grandi e piccoli e ha portato l’azienda ad una fama mondiale. Per la maggior parte degli anni 2000, le persone hanno viaggiato per il mondo, hanno preso metro, taxi e autobus, con le cuffie alle orecchie. Ieri

, Apple ha addio a tutto questo.

«Dalla sua introduzione oltre 20 anni fa, iPod ha affascinato gli utenti di tutto il mondo che amano la possibilità di portare con sé la propria musica in movimento. Oggi, l’esperienza di portare la propria libreria musicale nel mondo è stata integrata nella linea di prodotti Apple, da iPhone e Apple Watch a iPad e Mac, insieme all’accesso a oltre 90 milioni di brani e oltre 30.000 playlist disponibili tramite Apple Music», così Apple sul proprio portale online introduce la decisione della società di fermare la produzione, dopo più di 20 anni, degli iPod. Greg Joswiak, Senior Vice President Worldwide Marketing di Apple, ha dichiarato che: «La musica è sempre stata parte del nostro core in Apple e portarla a centinaia di milioni di utenti nel modo in cui l’iPod ha avuto un impatto non solo sull’industria musicale: ha anche ridefinito il modo in cui la musica viene scoperta, ascoltata e condivisa», aggiungendo che «Oggi, lo spirito dell’iPod sopravvive. Abbiamo integrato un’esperienza musicale incredibile in tutti i nostri prodotti, dall’iPhone all’Apple Watch all’HomePod mini e su Mac, iPad e Apple TV. E Apple Music offre una qualità del suono leader del settore con supporto per l’audio spaziale: non c’è modo migliore per godersi, scoprire e sperimentare la musica». L’iPod, un prodotto rettangolare