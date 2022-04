Lo scorso 29 aprile uno studio legale russo ha dichiarato di aver intentato una causa contro il gigante tecnologico statunitense Apple chiedendo 90 milioni di rubli (circa 1,28 milioni di dollari) di danni per i consumatori colpiti dal ritiro di Apple dal suo servizio di pagamento dalla Russia. Lo ha riportato l’agenzia di stampa Reuters.

Il gigante tecnologico non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. Lo studio legale Chernyshov, Lukoyanov & Partners ha affermato che Apple ha violato i diritti dei consumatori russi dopo che la società ha limitato l’uso del suo servizio Apple Pay integrato il 1° marzo in risposta all’invio di truppe da parte di Mosca in Ucraina. La causa, che si dice sia stata intentata presso un tribunale di Mosca, chiede un risarcimento di 90 milioni di rubli, che includeva il risarcimento del “danno morale” causato ai cittadini. Nella causa si chiede inoltre che il gigante tecnologico riprenda il funzionamento dei servizi Apple Pay per gli utenti russi. La cifra totale potrebbe aumentare poiché lo studio legale sta ancora invitando più ricorrenti a unirsi alla causa. Il partner senior Konstantin Lukoyanov ha affermato che la principale azienda statunitense di Apple ha preso la decisione di sospendere le vendite di prodotti Apple e limitare i servizi offerti in Russia. “Pertanto, le affermazioni della nostra causa sono dirette in primo luogo alla società madre e in secondo luogo alle sue unità sussidiarie”, ha affermato in una nota. Lo studio legale ha affermato che la decisione del gigante tecnologico di interrompere i servizi Apple Pay in Russia ha ridotto la funzionalità dei suoi dispositivi venduti sul mercato locale, abbassandone così il valore, azioni ingiuste e discriminatorie secondo la legge russa. Lo stesso studio legale sta portando avanti una causa simile contro la società di streaming Netflix, che a marzo ha sospeso il suo servizio in Russia.

