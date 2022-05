App per il monitoraggio del ciclo: usate per rintracciare le donne che vogliono abortire nei paesi dove è illegale?

La Corte Suprema degli Stati Uniti dovrebbe ribaltare il caso storico del 1973 (Roe v. Wade), che riconosceva il diritto costituzionale di una donna all’aborto, permettendo agli stati di scegliere se disciplinare o vietare la procedura. Questa presunta decisione, trapelata da bozza di parere e che non è ancora stata emessa, rappresenterebbe un enorme passo indietro in tema di diritti delle donne, perché i diritti di aborto sarebbero protetti in meno della metà di tutti gli stati degli Stati Uniti. Pertanto, la bozza trapelata ha riacceso il dibattito sulla tutela della privacy – o sull’insufficienza di questa — in particolar modo relativamente alle app utilizzate per il monitoraggio del ciclo da quasi 1/3 delle donne negli USA. Anche se queste app sono molto diffuse e, sicuramente, sono utili per chi intende controllare il proprio ciclo mestruale ed evitare una gravidanza indesiderata, o tenere traccia dei segni della menopausa, è noto a tutti che l’obiettivo di molte di queste app va oltre quello dei periodi di tracciamento: ci si è, dunque, chiesti se queste app per il monitoraggio del ciclo sarebbero in grado di rintracciare le donne che intendono sottoporsi all’aborto.

App di monitoraggio del ciclo potrebbero essere utilizzate per rintracciare le donne che vogliono sottoporsi all’aborto

Il monitoraggio dei cicli mestruali pare essere un’attività redditizia per gli sviluppatori, poiché molti di questi condividono i dati personali e l’attività degli utenti sulle app con marketer e inserzionisti di terze parti. Alla luce della bozza trapelata, alcuni hanno chiesto alle persone di eliminare le loro app di monitoraggio del ciclo per evitare che i dati raccolti da queste app possano essere utilizzati per individuare e punire coloro che cercano un aborto. Eva Galperin, direttrice della Cybersecurity presso la Electronic Frontier Foundation, ha dichiarato a TechCrunch: «Penso che siamo di fronte a un futuro in cui i dati raccolti dalle app di monitoraggio del ciclo potrebbero essere utilizzati sia come una rete per identificare le donne che potrebbero aver avuto un aborto o come prova che una donna ha avuto un aborto in un futuro in cui cercare o abortire è criminalizzato, cosa che i sostenitori dell’anti-aborto sono stati ansiosi di fare». I timori espressi da Galperin sono condivisi da molte persone e non paiono infondati. Chi utilizza un’app per monitorare le proprie mestruazioni inserisce i suoi dettagli più intimi, come le date di inizio e fine ciclo, il peso e l’ultima volta che ha avuto rapporti sessuali non protetti. Ciò, diversamente dalle cartelle cliniche conservate negli ospedali, non è protetto né controllato; cioè, le informazioni raccolte da queste app non sono coperte dall’Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), la legge federale del 1996 che limita la condivisione dei dati sanitari dei pazienti da parte degli operatori sanitari. Ne deriva che i produttori di queste app per la salute sono praticamente liberi di fare ciò che vogliono con i dati raccolti.