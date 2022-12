L’idea di creare un’app indipendente di Amazon per lo sport in streaming

Anno nuovo, app nuova. Amazon sta progettando un’applicazione indipendente per i contenuti sportivi. A riferire la notizia – facendo appello a una fonte a conoscenza diretta del piano – è stato The Information (pubblicazione americana focalizzata sull’industria tecnologica). Nell’ottica in cui – in Usa e non solo – lo sport è uno dei contenuti che maggiormente le persone fruiscono live, nel mondo delle app di streaming è necessario accogliere quanto più pubblico tra coloro che scelgono di passare dalla pay tv alle applicazioni. Ecco gettati, quindi, i presupposti per un’app Amazon sport.

I piani per l’app Amazon sport

Il contesto è quello in cui – secondo la fonte citata – l’app indipendente per contenuti sportivi dovrebbe essere complementare rispetto al raddoppio della programmazione sportiva attraverso l’app Prime Video. Il servizio di streaming è stato lanciato per attirare i consumatori sulla piattaforma di shopping e Amazon – attualmente – detiene già i diritti per lo streaming di una serie di campionati (tra questi troviamo il Thursday Night Football della National Football League e le partite di calcio della Premier League nel Regno Unito).

In questa situazione, Amazon riesce a competere e punta a fare sempre meglio rispetto al leader dello streaming sportivo Walt Disney Co. Nel panorama delle Big Tech l’importanza dello sport in streaming è chiaramente percepita e solo la scorsa settimana anche Youtube ha firmato un accordo esclusivo pluriennale per la trasmissione delle partite Sunday Ticket della NFL negli Stati Uniti.

Considerata l’azione nell’ottica di un ridimensionamento del personale a fronte dell’aumento dei costi e del calo della domanda – che sta colpendo tutto il comparto delle Big Tech – Amazon, per ora, non ha risposto alle richieste di chiarimento di Reuters e non conferma né smentisce il lancio dell’app sportiva o, comunque, il punto a cui si troverebbe attualmente il progetto.