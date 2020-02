Antonella Clerici insegna a Amadeus come si fa il Festival di Sanremo

Compare con uno splendido vestito rosso e bacchetta Amadeus, Antonella Clerici. Che porta i suoi boys dato che il conduttore ha scelto di circondarsi di tante donne. I due ragazzi che la accompagnano portano un enorme libro dal titolo «Il grande libro di Saremo: istruzioni per l’uso». E da qui comincia la lista delle regole che andrebbero rispettate, quelle del Festival 2.0 di cui Amadeus è padre fondatore.

Festival di Sanremo 2.0: l’ironia di Antonella Clerici

Antonella Clerici trova un modo molto divertente di sottolineare quelle che sono state le gaffe più discusse, i momenti che hanno dato vita alle polemiche più accese di questa 70esima edizione del Festival di Sanremo. Come dovrebbe essere il festival nell’era dei social? Le istruzioni per fare buoni ascolti le impartisce Antonella Clerici dal palco del teatro Ariston. La prima regola: «nelle settimane che precedono il festival cerca di presentarti alle conferenze stampa facendo almeno due o tre gaffe», palese riferimento alla polemica del passo indietro nata da un commento del conduttore. Non manca il riferimento al festival di successo «che non può chiudere prima delle tre, le quattro di notte, ancor meglio se finisce quando canta il gallo». La Clerici parla anche del regolamento, troppo complicato e incomprensibile al pubblico. La regola finale? Circondati di donne di ogni genere così che il pubblico non possa affezionarsi ad altri che a te. La ricetta perfetta per gli ascolti, quindi, è stata eseguita alla lettera. E i risultati si stanno vedendo.