Ecco i segreti della nuova puntata de Il Punto Zeta

Colpo di scena durante la seconda puntata de Il Punto Z, condotto da Tommaso Zorzi. L’intervistato Francesco Oppini, interrompe il conduttore,



prende la sua cartelletta e ribalta i ruoli. Oppini intervista Zorzi e gli chiede: «Chi secondo te, avrebbe meritato di vincere il Grande Fratello?», Zorzi risponde: «Stefania Orlando». Francesco Oppini rincara la dose e chiede a Zorzi se abbia fatto realmente pace con, ospite della prima puntata de Il Punto Z. Tommaso Zorzi risponde: «Al momento non ci siamo sentiti e non ho ripreso a seguirla su Instagram. Il conduttore, incalzato dalle domande di Francesco Oppini, in merito all’Isola dei Famosi dichiara: «La mia vincitrice è Valentina Persia».

Questi sono solo alcuni spunti di un’intervista “ribaltata” ricca di sorprese e colpi di scena. Inoltre Zorzi e Oppini per “omaggiare” il primo incontro post “Gfvip” in tv hanno scelto di indossare gli abiti che avevano nella Casa quando Francesco ha scelto di andare via. Dopo Oppini al telefono Alessia Marcuzzi che in questo momento si trova in quarantena fiduciaria per la “positività” al Covid del compagno. «Per fortuna sono negativa. Al “Gfvip” ho tifato per te Tommaso anche se qualche volta ti avrei dato tante di quelle capocciate e ho amato anche Stefania Orlando e Giulia. Mi spiace che Carlotta Dell’Isola non abbia avuto tempo per uscire fuori. L’ho avuta a “Temptation Island” ed è molto simpatica», afferma Alessia a Zorzi.

Poi è stato il turno del direttore di “Chi” e conduttore del “Gfvip” Alfonso Signorini che per la prima volta rompe il silenzio sulla nuova edizione del Grande Fratello. Il Direttore rivela: «La macchina del Grande Fratello si è già messa in movimento. Il primo nome che vorrei nella Casa, è Gaia Zorzi, tua sorella e in questo, ti chiedo una mano… Tommaso». Come avrà reagito Zorzi dinanzi all’invito ufficiale del “Gfvip?”. Alfonso Signorini rivela inoltre un aneddoto curioso sul provino

dello stesso Tommaso. «Quando si è presentato era con i riccioli biondi in stile Paolo Ciavarro “il ritorno”.

L’ho spedito dal parrucchiere e gli ho detto di ripresentarsi… per fortuna di tutti”. Sul l’Isola dei famosi Signorini afferma chi sono i “suoi vincitori potrebbero essere”: «Sono indeciso tra Brando Giorgi e Valentina Persia». Volete saperne di più… L’appuntamento è per stasera alle 20.45 su Mediaset Play.