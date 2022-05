Anonymous Italia dice che il suo prossimo obiettivo sarà Soloviev

Abbiamo già parlato di Anonymous Italia, riuscendo a pubblicare anche un’intervista al collettivo. Quando si parla di hacktivismo – è bene ricordarlo una volta in più – non parliamo di movimenti che hanno patenti di ufficialità, a cui “ci si iscrive”, per i quali serve una sorta di tessera. Anonymous Italia, come ci è stato detto nell’occasione dell’intervista, fa riferimento al movimento globale di Anonymous (e ne ripubblica i contenuti afferenti ai principali account che vengono utilizzati a livello internazionale, come ad esempio @YourAnonNews), anche se si differenzia leggermente da quest’ultimo per il fatto di avere un patriottismo molto più pronunciato rispetto a un movimento generalmente globalista e non politicizzato. Dopo aver mostrato i dettagli della diatriba da hacktivisti con Killnet e Legion – che nei giorni precedenti avevano attaccato con un DDoS i siti del ministero della Difesa, del Senato, dell’Istituto Superiore di Sanità e, successivamente, della Polizia di Stato italiana -, hanno rivelato con il loro ultimo video su Twitter il loro prossimo obiettivo.

LEGGI ANCHE > Anonymous Italia sugli attacchi di Killnet alla Polizia: «Ragazzi di 15-20 anni, stupisce che la polizia si sia fatta sorprendere»

Anonymous Italia individua il prossimo obiettivo: Soloviev

Ecco il video:

Dear citizens of the world, we decided to hit Vladimir Solov’ëv,we are sure that by hitting him, we will hit that mouse of Putin, remember, we are anonymous Italy,we will be your nightmare, wait for us!! @anonwolf3467

#weareanonymous #Anonymousitalia #cybersecurity #OpRussia pic.twitter.com/z5vmbFNgGy — Aη⊕ηψm⊕uš • ï†αレïα 🌐™ (@AnonNewsItalia) May 18, 2022

Nel messaggio, Anonymous rivendica una sorta di vittoria nei confronti di quelli che definisce un gruppo di ragazzini (il riferimento è a Killnet, anche se non viene mai pronunciato il loro nome) e afferma di poter dare sostegno anche a gruppi di hacktivisti della Polonia, della Romania e della Germania (sono questi Paesi gli obiettivi che, qualche giorno fa, Legion e Killnet avevano individuato nelle loro chat di Telegram). Inoltre, individua un nuovo target preciso, il giornalista russo Vladimir Soloviev. Quest’ultimo, oltre a essere una delle voci più note a sostegno di Vladimir Putin in patria, è intervenuto anche in alcune trasmissioni televisive italiane, a Mediaset e La7. «Abbiamo deciso di colpire Vladimir Soloviev: siamo sicuri che colpendo lui colpiremo quel topo di Putin» – hanno dichiarato gli hacktivisti di Anonymous Italia nel loro videomessaggio.

Ora occorrerà capire in che modo Soloviev verrà preso di mira e se ci saranno delle conseguenze dopo questo messaggio diffuso nella serata di ieri.