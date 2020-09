Non ce n’è Covvidi, anzi sì: Angela da Mondello dice che in quell’occasione stava scherzando | VIDEO 

Sarà il peso della responsabilità, dovendosi interfacciare con i suoi 183mila follwers su Instagram. Sarà che le critiche hanno smosso la sua coscienza. Sarà che la situazione in Italia è tornata a essere alquanto critica, seppur non raggiungendo (fortunatamente) i numeri di contagi (e vittime quotidiane) dei mesi di marzo e aprile. Tanti fatto che hanno spinto la nuova influencer social, Angela Chianello, a inviare un video-messaggio in cui raccomanda l’uso delle mascherine e il rispetto delle norme sanitarie. Ed è proprio lei, Angela da Mondello, la donna che in spiaggia gridò: «Non ce n’è Covvidi».

LEGGI ANCHE > Così il web ha reso influencer la signora di ‘Buongiorno da Mondello’, con oltre 100mila followers in meno di un giorno

Ha scelto la sua pagina Instagram – seguita, a oggi, da 183mila utenti – per inviare questo video-messaggio. Angela Chianello ha detto che quella volta in spiaggia aveva fatto una battuta (in favor di telecamera). Parole che sono diventate virali ed etichettate come uno dei sintomi del negazionismo. Quasi al grido di: «Non conosco contagiati, quindi il Coronavirus non esiste». Oggi la redenzione sulla via di Mondello.

Angela Chianello: da «Non ce n’è Covvidi» a «Scherzavo, indossate le mascherine»

«Buongiorno ragazzi. Mi potere dire che sono incoerente, mi potete dire la qualsiasi. Ma oggi l’unico mio messaggio è dire ‘il Covid c’è’: indossiamo la mascherina e pensiamo alla nostra salute. Io quella volta scherzando, spontaneamente, ho detto che il Covid non c’è, ma adesso siamo messi male. Io ci ho sempre creduto. Abbiamo scherzato e abbiamo riso. Anche altre persone hanno fatto di tutto e di più e nessuno li ha mai criticati. Ho fatto il gioco io, ho detto quella frase io e tutti a tirarmi i sassi. Comunque, un consiglio: mettiamoci la mascherina e usiamo le precauzioni giuste».

(foto di copertina: da Instagram + Pomeriggio 5)