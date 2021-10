Gli italiani credono nell’amore a prima vista anche quando si tratta di incontri fatti con app di dating

La maggior parte degli italiani non solo crede nel colpo di fulmine ma lo reputa un ingrediente per far nascere e crescere un rapporto duraturo in una maniera sana. Il fatto di incontrare una persona su una dating app, inoltre, non cambia questa verità. Ecco che allora ben il 77% degli italiani crede nel colpo di fulmine come base per una relazione solida con il 38% che lo ritiene un elemento immancabile per mettere le basi a un amore solido.

LEGGI ANCHE >>> App di dating, l’efficacia dell’algoritmo emotivo programmato da un team tutto al femminile

L’amore a prima chat delle dating app

Le persone conosciute sulle app di dating vengono ormai percepite come quelle incontrate nella real life. Alla conclusione è arrivata l’app Once – pioniera nell’ambito dello slow datinf – che ha voluto indagare tra gli italiani per capire il loro rapporto con il colpo di fulmine anche se il primo contatto avviene tramite app. Tra gli intervistati, il 77% crede nell’amore a prima vista e il 20% lo vuole cercare.

Il colpo di fulmine, inoltre, non è dato dall’aspetto fisico – ed ecco la componete necessaria per prendere dentro anche i primi incontri tramite app di dating -: solo per il 14% degli intervistati, infatti, l’aspetto fisico è imprescindibile. Per il 40% degli intervistati, invece, l’amore scatta a prima vista quando c’è un mix di attrazione fisica e intellettuale.

I sintomi di un colpo di fulmine

Tra gli intervistati il 69% non ha dubbi su quale sia il primo sintomo: non riuscire a smettere di pensare a quella persona. Per il 5% si presta una maggiore attenzione al proprio aspetto fisico mentre per il 2% possono addirittura presentarsi difficoltà nel dormire la notte. Cosa fare quando capita? Per il 78% bisogna provare a creare più opportunità possibili per entrare in contatto con quella persone e c’è addirittura un 4% che penserebbe di cambiare città o stato pur di assecondare i propri sentimenti.

Proprio in questa direzione va l’ultimo aggiornamento di Once, app che sceglie di basare il marching tra persone tenendo conto anche di elementi della personalità. Il risultato è che il numero degli abbinamenti corrisposti è aumentato del 30%.