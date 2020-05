Amici e congiunti, cosa cambia dal 18 maggio

Ci saranno nuove regole per gli amici dal 18 maggio. Fino a questo momento – vale la pena ricordarlo anche a chi ha interpretato in maniera un po’ troppo estensiva le prescrizioni per la fase 2 – non era possibile incontrare persone senza un legame di sangue che giustificasse il ricongiungimento. Per questo motivo, infatti, si è parlato dei congiunti e dei fidanzati, ma non degli amici. Adesso, però, da lunedì saranno possibili le visite anche tra persone legate da un sentimento di amicizia e non soltanto da un grado di parentela.

Amici dal 18 maggio, cosa si può fare

Via libera agli appuntamenti con gli amici dal 18 maggio, meglio se in luoghi aperti e che possano favorire al massimo il distanziamento sociale. Infatti, resta il divieto di organizzare feste ed eventi in case private: gli incontri tra amici dovranno sempre svolgersi in sicurezza, a distanza di un metro e con tutti i dispositivi di protezione personale come guanti e mascherine.

Amici dal 18 maggio, si possono organizzare cene in casa?

Vietati anche gli assembramenti in pubblico, che restano off limits, così come le feste in bar o ristoranti. Insomma: dal 18 maggio si potrà andare a prendere un caffè al bar o si potrà consumare una pizza al ristorante anche con un amico, purché si rispettino le norme previste all’interno dei locali che riapriranno i battenti proprio da lunedì. Non si potranno invece organizzare cene in casa alla presenza di molte persone, perché le permanenze per le visite dovranno essere contingentate. Resta infatti chiaro che, in questo caso, debba prevalere il divieto di assembramento (norma che vale in generale) rispetto alla circostanza particolare della possibilità di incontro con gli amici.

Amici dal 18 maggio, gli incontri ai parchi

Ci si potrà incontrare anche in parchi pubblici, ma sempre nel rispetto delle distanze. Sono vietati gli assembramenti, ma comunque dal 18 maggio ci si potrà fermare sulle panchine e in aree di sosta all’interno dei giardini aperti al pubblico. Per i bambini, c’è la possibilità di accedere ai giochi nei parchi pubblici, ma purché si rispetti una fila per l’accesso alle aree gioco e si garantisca un utilizzo responsabile delle strutture a disposizione dei cittadini.

Non sarà invece possibile per nessun motivo incontrare i congiunti (e quindi anche gli amici) fuori regione. Gli spostamenti tra una regione e l’altra, infatti, saranno consentiti soltanto a partire dal prossimo 3 giugno.