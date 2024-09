E se Amazon acquistasse TikTok?

Per il momento si tratta solamente di voci, ma ci sono dei dettagli che non possono essere sottovalutati. Due giganti del mondo tecnologico potrebbero, ben presto, diventare una realtà unica, pur mantenendo le proprie caratteristiche. Perché se è vero che entro dicembre ByteDance dovrà vendere TikTok (altrimenti la piattaforma sarà bannata negli Stati Uniti), sembra proprio che Amazon si stia facendo ingolosire dall’occasione (che farebbe felici entrambe le aziende). Molti analisti ritengono questa opportunità molto vicina dal diventare una realtà. Una mossa che, tra le altre cose, consentirebbe alla piattaforma social amata dalla Generazione Z di restare attiva in un mercato molto fecondo e in continua crescita.

Amazon-TikTok, voci di una clamorosa trattativa

E pensare che, fino a qualche mese fa, TikTok e Amazon erano “rivali”. Il sito di e-commerce aveva provato a somigliare a TikTok dando vita al feed di prodotti in app chiamato “Inspire”; la piattaforma social, invece, aveva provato a scendere sul terreno da gioco dello shopping online lanciando il suo shop in app. Due iniziative che, seppur con modalità differenti, non hanno avuto la fortuna sperata. E mentre sullo sfondo c’è l’altro fallimenti, quello del marketplace di Facebook, la possibile unione di questi due giganti del web potrebbe riportare in auge quel tentativo – finora poco fecondo – di creare un “social e-commerce”.

D’altronde, la rivalità tra le due piattaforme si è spenta da tempo. Dopo i fuochi d’artificio iniziali, Amazon ha costantemente aumentato gli investimenti pubblicitari su TikTok, arrivando a spendere nelle inserzioni sul social quasi il 5% della spesa annua totale. Numeri che hanno portato il sito di e-commerce a scalare le classifiche degli inserzionisti su TikTok, piazzandosi al terzo posto dietro Google e Walmart. Ma non finisce qui: dallo scorso mese, gli utenti potranno acquistare prodotti Amazon direttamente dall’app di TikTok. Questo è il segnale più luminoso di quel che potrebbe accadere tra qualche mese.