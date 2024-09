Il futuro è il social e-commerce? Lì dove Meta ha “fallito”

Piccola premesse: stiamo parlando di rumors, molto insistenti, che – in attesa di mosse ufficiali – devono essere presi con le molle. Ma la notizia di un possibile accordo commerciale di acquisizione tra Amazon e TikTok (con la prima interessata a comprare la seconda e la seconda, per motivi di opportunità negli Stati Uniti, che sembra esser pronta a sedersi a un tavolo delle trattative già aperte) non deve essere preso con le molle. Infatti, sarebbe il più importante e imponente tentativo di dare nuovamente vita al fenomeno del social e-commerce. Un terreno sul quale Meta ha praticamente “fallito” e sui cui anche la piattaforma di proprietà (per il momento?) di ByteDance non ha ottenuto i risultati sperati.

Un capitolo secondo di una storia che potrebbe essere riscritta grazie alla convergenza e alla comunione d’intenti – commerciale – tra due delle principali aziende mondiali. Una che si occupa principalmente (ma non solo) della vendita online di prodotti di ogni tipo; l’altra che rappresenta la piattaforma social che ha rapidamente scalato le gerarchie di utilizzo, soprattutto tra gli utenti giovani (ovvero il futuro). Da una parte, dunque, abbiamo Amazon nelle vesti di una realtà strutturata (la più strutturata) nel panorama degli e-commerce; dall’altra parte abbiamo un social network che aveva provato a giocare sullo stesso terreno di gioco (TikTok Shop) senza riuscire a scrollarsi di dosso molte perplessità, ma con una potenza e un appeal che rappresentano un mix esplosivo.

Social e-commerce, può funzionare la “fusione” TikTok-Amazon?

Leggendo le premesse sotto questa luce, l’eventuale acquisizione di TikTok da parte di Amazon, rilancerebbe ancor di più il potere di entrambe le piattaforme, unendo definitivamente due tipologie di “mercato” che sembravano non essere compatibili. Perché quando Amazon ha provato a fare il TikTok (Amazon Inspire) è stato un vero e proprio fallimento e quando TikTok ha provato a fare l’Amazon il risultato non è stato dei migliori. Due anime differenti che si sono “annusate”, confrontate e che hanno tentato di rivaleggiare l’una contro l’altra. E contro la concorrenza. Qualora andasse realmente in porto questa trattativa, la piattaforma oggi di ByteDance sarebbe salva nell’ampio mercato degli Stati Uniti, ma darebbe anche una nuova linfa vitale a quel tentativo di realizzare un vero e proprio (e funzionante) social e-commerce.

Lì dove Meta ha fallito con il suo Marketplace su Facebook. Al di là dei numeri che, in alcune fasi, sono stati piuttosto positivi, l’idea della holding di Mark Zuckerberg si è scontrata con notevoli problemi che – lentamente – hanno fatto scemare l’interesse degli utenti nei confronti di questo strumento/servizio. La possibilità di mettere in contatto venditori e acquirenti privati per la compravendita di oggetti nuovi e usati sembrava essere vincente, ma se Facebook non è stata in grado di fornire garanzie agli utenti, questa soluzione è repentinamente diventata uno scoglio insormontabile. Infatti, Meta non offre protezione e garanzie in caso di truffa, non ha un canale diretto di supporto e – di fatto – sembra non tutelare l’acquirente (o il venditore). In caso di accordo, invece, Amazon potrebbe trasferire la sua affidabilità a TikTok, dando una nuova vita a quel tentativo di unire due universi come quello social e quello dello shopping online.