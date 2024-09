L’insistenza delle voci sull’acquisto di TikTok da parte di Amazon

Politica, economia, società. In questa potenziale bomba lanciata in esclusiva da Forbes, c’è davvero di tutto. Stiamo parlando di due giganti che, potenzialmente, potrebbero essere in concorrenza tra di loro (dal momento che su TikTok c’è una ricca sezione dedicata allo shopping), ma che – alla fine – potrebbero ritrovarsi dallo stesso lato della barricata. Perché ci sono delle voci, sempre più insistenti, di un’operazione che ha del clamoroso: Amazon acquista TikTok? E quanto questa notizia può trovare sostanza nell’ordine esecutivo di Joe Biden che ha chiesto al social network di ByteDance, per continuare a operare sul territorio Usa, di passare la mano a una cordata americana? Tutto questo è partito dalla testimonianza di Roee Zelcer, che è stato fino a qualche tempo fa il responsabile dei prodotti e dei servizi di TikTok, prima di passare la mano e di diventare CEO statunitense di Humanz.

LEGGI ANCHE > TikTok Shop farà concorrenza ad Amazon nei giorni in cui la piattaforma vende di più

Amazon acquista TikTok? La voce clamorosa

Secondo Zelcer, i segnali ci sono tutti. In virtù soprattutto di due aspetti: il primo è rappresentato proprio dalla richiesta di Biden a ByteDance. Nonostante l’opposizione della società madre di TikTok, sembra che siano stati mossi i primi passi verso l’accettazione dell’idea che, per continuare a lavorare negli Stati Uniti, il social network debba cambiare proprietà. Il secondo segnale è rappresentato dalla strettissima collaborazione che Amazon e TikTok stanno portando avanti da tempo: il colosso dell’e-commerce vorrebbe fare molto di più per sbarcare nel mondo dei social network (e, in passato, aveva fatto tentativi di sviluppo di un feed che, in qualche modo, potesse ricordare proprio quello dei video di TikTok); la piattaforma social made in ByteDance, al contrario, vorrebbe implementare la sua funzionalità TikTok Shop, ma deve pagare lo scotto della scarsa qualità dei prodotti messi in vendita, che non trovano fascino e appeal nel mercato americano.

Amazon è il terzo inserzionista su TikTok, mentre quest’ultimo ha annunciato una fondamentale partnership con Amazon, per permettere ai suoi utenti di cercare e completare l’acquisto di prodotti brandizzati Amazon (o esclusiva di Amazon) proprio sulla sua piattaforma, senza uscire dall’applicazione. Si comprende bene, dunque, che – nonostante le intersezioni di interesse – Amazon e TikTok stiano collaborando tantissimo e che il social network abbia trovato nella piattaforma di e-commerce un potentissimo alleato per fare lobby, nel caso in cui i suoi servizi fossero banditi dagli Stati Uniti.

Ecco, dunque, la soluzione più alla portata: Amazon potrebbe essere un saldo alleato di TikTok nel caso in cui servisse una proprietà americana per il social network cinese. Bisognerà capire quanto converrà a TikTok: Amazon, grazie a queste partnership fin qui descritte, sta aumentando la sua dipendenza da TikTok e l’acquisizione potrebbe risolvere questo problema alla radice.