Un problema tecnico agli ATM della banca americana è stato sfruttato per sottrarre, illecitamente, soldi dagli sportelli. E ora sono guai per tutti

Non tutti i trend vengono per nuocere. Ma molti sì. Spesso e volentieri, anche sulle pagine di Giornalettismo, si è parlato della pericolosità (anche riflessa) di quei comportamenti/tendenze che alimentano l’ecosistema delle piattaforme social. Singole azioni che si moltiplicano tra gli utenti. Non solo le tanto criticate “challenge”, ma anche iniziative che si alimentano grazie a un passaparola digitale, senza tener conto delle possibili conseguenze. Ed è così che anche il cosiddetto “Chase Glitch”, diventato virale su TikTok, è diventato – nel giro di pochi giorni – un enorme problema. E non solo per le banche.

Partiamo dalla definizione: Chase non è altro che il nome di una delle più popolari banche commerciali degli Stati Uniti, di proprietà della potentissima JP Morgan. Glitch, invece, è una parola che possiamo tradurre come “problema tecnico” ed è molto utilizzata nel mondo dei videogiochi. Insomma, una sorta di bug che può essere sfruttato per aggirare determinate dinamiche. Dunque, parliamo di un reale problema tecnico che ha colpito i sistemi della suddetta banca e che ha portato molti utenti ad appropriarsi di soldi non loro.

Chase glitch, tutti i problemi del trend su TikTok

Tutto è partito da un video di un utente che ha mostrato il “glitch” della Chase Bank: gli sportelli automatici (ATM) consentivano di ritirare immediatamente – quindi senza verifica del reale quantitativo di fondi presenti sul conto del cliente – l’intero quantitativo degli assegni depositati. Per fare un esempio: un utente si è recato presso uno sportello della Chase Bank depositando un assegno “falso” da 100mila dollari, riuscendo a ottenere dall’ATM quella cifra in contanti. Un bug, visto che la banca permette di ritirare immediatamente solamente una piccola porzione del quantitativo totale dell’assegno depositato.

Contenuti di questo tipo sono diventati virali su TikTok, nonostante il tentativo della piattaforma di limitare video legati a questo trend. Dunque, moltissime persone – sfruttando il glitch – si sono recate presso gli sportelli automatici di Chase Bank per ritirare soldi che, in realtà, non erano in loro possesso. Il problema tecnico è stato risolto nel giro di 24 ore e da quel momento sono iniziati i problemi per i “furbetti” che si sono trovati addebitati sul proprio conto – come ovvio – i prelievi illeciti che avevano fatto, finendo “in rosso”. JPMorgan ha avviato un’indagine, coadiuvata anche dalle forze dell’ordine. Tutto per colpa di un trend social.