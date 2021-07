+ Rpt +

Nel corso della giornata il Napoli ha smentito la sponsorizzazione diretta di Amazon sulle maglie della prima squadra. Tuttavia, ha confermato che sono in corso accordi sulla distribuzione dei gadget e dell’abbigliamento sportivo attraverso gli e-commerce di Amazon.

Il Calcio Napoli smentisce la notizia uscita su più quotidiani di aver sottoscritto un accordo con Amazon come quarto sponsor di maglia. Con Amazon il Calcio Napoli sta negoziando, come di consueto, il rapporto di vendita prodotto sui loro store. pic.twitter.com/W53PSVwEMl — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 30, 2021

Il calcio è alla perpetua ricerca di fondi e le squadre stanno cercando nuovi spunti economici per poter vivere e sopravvivere in un universo sempre più votato alle spese folli. Nei giorni scorsi abbiamo parlato di Roma e Inter che hanno optato per due aziende che, come core-business, hanno a che fare con criptovalute e tecnologia blockchain. Oggi, attraverso le colonne del Corriere della Sera, è arrivata la notizia del presunto accordo per un nuovo sponsor sulle maglie del club di Aurelio De Laurentiis: Amazon sponsor Napoli potrebbe essere annunciato a breve.

Secondo il quotidiano sportivo, infatti, tutto sarebbe partito da un accordo per la vendita esclusiva delle maglie – per la stagione 2021-2022 – realizzate da EA7 (Emporio Armani), proprio sul famosissimo sito di e-commerce: le divise, che ancora devono essere presentate (probabilmente la prossima settimana), saranno acquistabili solamente su Amazon. In attesa di vedere la nuova “livrea”, dunque, si parla di nuovi accordi che vanno ben oltre i diritti di “vetrina” e che potrebbero esser messi neri su bianco nel giro di pochi giorni.

Amazon sponsor Napoli, la patch su manica della maglia e la vendita delle nuove maglie

Sulle tre maglie – la classica azzurra per le gare casalinghe, quella bianco panna per le partite in trasferta e quella rossa come terza divisa -, dunque, potrebbe comparire anche il logo di Amazon (+ rpt + questa notizia è stata smentita dalla società). Non sulla parte frontale e neanche sul dorso, sotto il nome. Lo stemma del gigante dell’e-commerce dovrebbe essere inserito – come una patch – sulla manica delle nuove divise dei calciatori. Per il momento non emergono altri dettagli, né sulle tempistiche dell’annuncio né sulle condizioni economiche di questo accordo in via di definizione. Sta di fatto che dopo le mosse di Inter e Roma, anche il Napoli punta sugli sponsor digitale.