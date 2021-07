Sul sito di Bloomberg puoi monitorare in tempo reale il medagliere di Tokyo2020

Se vuoi seguire le assegnazioni delle medaglie di Tokyo2020 in diretta, ma non hai a disposizione abbastanza tempo per farlo, ti può essere utile un’infografica digitale creata dai colleghi di Bloomberg, che hanno dedicato una sezione del loro sito a questo.

LEGGI ANCHE > Salvini si indigna sui social per l’Italia senza bandiera alle Olimpiadi, ma la riforma del Coni l’ha fatta la Lega

Come seguire le medaglie Tokyo2020

La pagina in questione è introdotta dalla didascalia «Bloomberg News sta tracciando i risultati delle Olimpiadi estive di Tokyo, compreso il calendario degli eventi e il numero di medaglie vinte da ogni Paese o delegazione. La cerimonia di apertura è il 23 luglio e i giochi si concludono l’8 agosto». Dopodiché, immediatamente in basso, è possibile scegliere la propria squadra preferita e visionare quali sono le gare in programma in un determinato giorno, anche futuro, fino all’8 agosto.

Ad esempio, oggi – 26 luglio – sono in programma 21 eventi e nella parte centrale della pagina sono raffigurate tante stelline quante sono le medaglie d’oro conquistate e, passandoci su il cursore, si può anche leggere da quale nazione e da quale categoria quella medaglia è stata ottenuta. Sulla sinistra, invece, una grafica evidenzia quanti sono gli eventi rimanenti, 289 in totale.

È interessante un’ulteriore infografica apposta in fondo alla pagina, che riporta la distribuzione delle medaglie in un globo terrestre composto dalle sigle delle singole nazioni, in corrispondenza delle quali dei cerchi dorati indicano la percentuale di medaglie ricevute. Tanto più grande è il cerchio, quante più sono le medaglie d’oro ricevute da quella nazione.

Come ha scritto Bloomberg su Twitter per pubblicizzare il medagliere, questo può tornare utile a chiunque voglia controllare come stanno andando gli eventi sportivi quotidiani delle olimpiadi di Tokyo2020. Un rapido check a portata di click.