Paola Egonu è una pallavolista eccellente ma la foto della schiacciata che gira sui social è modificata

Paola Egonu è un’atleta dalle indiscutibili capacità. Su questo non c’è dubbio alcuno. Il torneo di volley olimpico è cominciato e l’Italia porta a casa una vittoria schiacciante contro la Russia 3 a 0. La giovanissima di cittadella ha segnato 21 punti, rendendosi protagonista di un ottimo match. Dopo le polemiche di alcuni giorni fa, quando in troppi l’hanno bersagliata con insulti razzisti e omofobi per una notizia falsa – ovvero che avrebbe portato la bandiera tricolore quando invece era quella olimpica – hanno cominciato a diffondersi delle fotografie e dei contenuti che celebrano la 22enne. Uno di di questi, in particolare, la vede raggiungere un’altezza pazzesca nell’atto di schiacciare ma – a ben guardare – si tratta di una foto modificata Paola Egonu.

#PaolaEgonu è diventata portabandiera olimpica “non per meriti sportivi” ma perché:

“Incarna un cliché”

“Non è bianca o eterosessuale”.

“È un triste inno al conformismo”.

"Incarna un cliché"

"Non è bianca o eterosessuale".

"È un triste inno al conformismo".

Qui in foto potete ammirare il "triste inno al conformismo" all'opera.

Foto modificata Paola Egonu, che schiaccia ad altezze più umane

La fotografia condivisa sopra vede la pallavolista arrivare a un’altezza veramente incredibile. In tanti la stanno condividendo esaltando – giustamente – le sue qualità atletiche di giocatrice. La verità, però, è che lo scatto è stato modificato – come emerge da un debunking fatto online -.



Dopo un’analisi, in effetti, è venuto fuori che la foto più condivisa della pallavolista è un fake. «Qua vedete la foto vera in cui la Enogu schiaccia, ma ad altezze più umane e – sì – ho controllato, questo è l’originale, nell’altro si vedono alcune persone clonate per riempire gli spazi dello spostamento», scrive l’utente Fabrizio Venerandi. Mettendo a confronto la fotografia condivisa da molti e quella originale la modifica appare cristallina effettivamente. La pallavolista è stata alzata di diversi centimetri rispetto allo scatto originale e la foto è stata modificata anche con l’aggiunta di qualche filtro, probabilmente per rendere meno evidenti i contorni.

Non serve una foto fake per esaltare Paola Egonu

L’abbiamo detto e lo ribadiamo. Paola Egonu è un’atleta eccellente e lo dicono i suoi numeri. Come fa notare anche chi ha fatto il debunking della foto, una foto falsa e manipolata lo rimane a prescindere dal messaggio che vuole veicolare. Messaggio che, una volta scoperta l’inautenticità dello scatto, potrebbe anche essere compromesso. «Ho rispetto per le fonti dirette – scrive l’autore del post – e mi scoccia vivere in un epoca che deve fare leva sull’emozione invece che sulla ragione, e in cui le informazioni vengono anonimamente distorte e manomesse senza che ci sia traccia e indicazione di questo lavoro».