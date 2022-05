Amazon e Vodafone (oltre a Sky) alla finestra se l’accordo esclusivo Dazn-Tim dovesse essere rivisto

Finestre aperte. Non solo sul desktop. Sappiamo benissimo come stanno le cose per quanto riguarda i diritti televisivi della Serie A per i prossimi due anni. Dazn si è aggiudicato il pacchetto di esclusiva e ha stretto una partnership con Tim (che ha finanziariamente aiutato a mandare in porto il progetto, attraverso una tranche da quasi 340 milioni), attraverso cui trasmettere le partite del massimo campionato di calcio italiano. Tuttavia, per una serie di ragioni (non ultima quella della concurrency e delle password condivise sulle quali, non a caso, dal prossimo anno sono attese delle novità importanti per gli utenti), Tim non è più così sicura dell’accordo con Dazn e – come vi avevamo già raccontato in passato – aveva chiesto uno sconto all’OTT per quanto riguarda la sua parte nell’affare. Sconto che potrebbe concretizzarsi se Tim rinunciasse all’esclusiva. Ed ecco allora che non solo Sky, ma anche Amazon e Vodafone potrebbero inserirsi nella trattativa per la Serie A.

Amazon e la Serie A, quali sono le condizioni per un suo inserimento

La notizia è stata riportata da Verità&Affari questa mattina. Amazon potrebbe avere interesse a mettere a disposizione la propria piattaforma per la trasmissione della Serie A. La stessa cosa Vodafone, che potrebbe realizzare una operazione simile a quella che ha portato, fino a questo momento, Tim Vision a essere l’unico set top box a entrare nelle case degli appassionati di calcio italiani. Sullo sfondo c’è sempre Sky che, tuttavia, nonostante le resistenze di Dazn, non ha mai abbandonato l’idea di poter tornare in corsa in una partita che, soltanto un anno fa, l’aveva vista sconfitta.

L’interessamento di Amazon è molto importante. L’OTT si è lanciato nel mondo del calcio, assicurandosi alcune co-esclusive di grandissimi eventi, come la Champions League e le venti partite a stagione della Premier League attraverso Prime Video. L’ingresso della Serie A in quell’orbita sarebbe l’accesso, di diritto, a un canale esclusivo di investimenti nel nostro campionato. Occasione che la Lega di Serie A vedrebbe di buon occhio.