L’America dei Vip – Alvin: «Chi vincerà? Spero un leader, non un capo» | INTERVISTA

Ai microfoni di Giornalettismo parla il noto conduttore Alvin, che ci ha dato la sua opinione sulle elezioni Usa che stanno terminando in queste ultime ore. Dopo Rita Dalla Chiesa, Flavio Briatore, Elenoire Casalegno e Francesco Facchinetti, arriva anche il suo parere sulla lotta tra Donald Trump e Joe Biden.

Alvin, la sua opinione sulle elezioni Usa 2020

Alvin, se fosse americano, chi voterebbe?

Bisognerebbe vivere il quotidiano negli Stati Uniti per poter rispondere oggettivamente.

Non voterei una rielezione.

Chi vincerà le elezioni americane?

Spero un Leader, non un Capo.

Perché?

Il momento storico che stiamo vivendo, richiede in tutto il mondo, leader che siano carismatici, che ripropongano valori quali l’uguaglianza, il dialogo, l’onestà, l’altruismo, la pace. L’ essere umano deve poter fare sempre la differenza in un mondo di numeri e calcoli.

Che cosa succederà ora?

I momenti di crisi nascondono sempre delle opportunità. La rabbia che si respira in questo periodo è una fonte di energia incredibile. Se si usa per incolpare gli altri, è sprecata. Si deve usare per migliorare noi stessi. Se la maggiorr parte così facesse,ne usciremmo diversi e più in fretta…anche se con qualche livido.