Critici musicali per Sanremo? Superati: sarà Alexa a dare i voti

Chi fa le pagelle per Sanremo 2022? Di solito, la stampa ha fatto un vanto di questa sua attività, creando un vero e proprio genere giornalistico. I critici musicali che scrivono per tutte le principali testate italiane (ma non solo) sono sempre stati una categoria particolare nel carrozzone dell’Ariston. Non solo orientano le scelte del pubblico attraverso i loro giudizi, influenzando lettori e spettatori con i loro commenti taglienti, ma hanno un compito molto importante anche nell’assegnazione di premi e nella definizione stessa della classifica finale del Festival, come chiaramente enunciato dal regolamento. Ma qual è il rapporto che, adesso, collega Alexa e Sanremo 2022? Lo strumento IoT di Amazon giocherà la sua parte nella settimana della città dei fiori. Sarà proprio il device a dare i voti, in tempo reale, sulle canzoni di Sanremo e sui cantanti che si esibiranno sul palco dell’Ariston.

Alexa e Sanremo 2022, il ruolo dell’IoT nel Festival della canzone italiana

Amazon Music si sta preparando a digitalizzare anche il giudizio più soggettivo che fino a questo momento era stato appannaggio degli esseri umani. Le passioni e i sentimenti che vengono trasmesse da una canzone sono sempre state considerate delle cose che potevano essere espresse soltanto dalla penna di un critico, dall’opinione di un esperto, di un diplomato al conservatorio – magari – o di un imprenditore nel settore delle case discografiche. E invece ecco il parere che non ti aspetti: Alexa commenterà Sanremo, seguendo ogni puntata della settimana con delle battute che vengono annunciate come sagaci. Basterà interpellarla con la frase Alexa, commenta Sanremo per avere il suo giudizio su uno sketch particolare predisposto dalla direzione artistica di Amadeus.

Alexa, che voto dai a Iva Zanicchi?

La novità più importante è quella legata alle pagelle: basterà chiedere ad Alexa il voto che darà a ognuno dei cantanti in gara per scoprire i suoi gusti musicali e far conoscere la sua opinione ai vari utenti del servizio. Il tutto sia in diretta, sia nelle giornate successive del Festival di Sanremo. Farà anche la previsione sul suo vincitore, cercando in qualche modo di sottrarre il lavoro ai bookmakers (che sono già in fermento, nonostante non siano note le melodie delle canzoni in gara).

Insomma, anche l’aspetto più romantico del Festival di Sanremo verrà digitalizzato e trasformato in un prodotto da grande OTT. Nonostante la Rai abbia tenuto botta sul fare di Sanremo un suo prodotto analogico (digitale, al massimo, solo nella dimensione della trasmissione in streaming su RaiPlay), ci pensano gli altri operatori a proiettarlo in un’altra epoca.