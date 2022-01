Perché Alexa oggi non ti ha risposto per almeno un paio d’ore

Più di qualche utente, questa mattina, non è stato svegliato dall’allarme impostato su Alexa, non ha ricevuto informazioni dal servizio di Amazon, non ha potuto interagire con la sua station. Ancora una volta – sta diventando sempre più frequente, almeno a partire dal mese di dicembre 2021 – ci sono stati problemi con il servizio di cloud computing Amazon Web Services (Aws). La conseguenza di questi down AWS, come abbiamo visto anche nelle settimane precedenti, vanno a incidere sui servizi di domotica di Amazon (Echo, ma anche Ring) e su alcune piattaforme come Amazon Prime Video o Amazon Music. Le segnalazioni, questa mattina, hanno riguardato l’Italia (probabilmente si è verificato un malfunzionamento a livello di server), mentre i tre problemi ad AWS riscontrati a dicembre erano stati confinati esclusivamente agli Stati Uniti.

Alexa in down, cosa sta succedendo

Come si è esplicitato, in concreto, il problema ad Amazon Alexa? Il dispositivo casalingo ha una spia rossa per segnalare l’assenza di connessione a internet, oppure – quando si interpella Alexa – quest’ultima dà come risposta il tradizionale messaggio d’errore (“non riesco a capire in questo momento”). I problemi si sono verificati per circa due ore nella mattinata del 21 gennaio 2022. Intorno alle 10.30 le comunicazioni sono tornate regolari, dopo l’intervento del Servizio Tecnico di Amazon: