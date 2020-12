Amaro Natale, la rete boccia l’albero kitsch di Melania Trump

L’albero di Melania fa discutere il web. Le foto social dell’abete dell Casa Bianca non riscuotono infatti il successo sperato dalla First Lady, che pure ha usato tutto il proprio gusto “kitsch” per rendere memorabile l’ultimo albero della presidenza Trump. Un flop social che unisce quindi marito e moglie in un periodo non facile per la First Family degli Stati Uniti.

L’albero di Melania e l’audio della vergogna

L’albero di Melania, che secondo il suo tweet sarebbe ispirato in qualche modo al presidente Kennedy come omaggio per l’amore per l’arte e la cultura portato alla Casa Bianca, non ha convinto, questo è sicuro. Lo stile inconfondibile dei Trump, con l’opulenza e l’oro in abbondanza è stato infatti bocciato sui social con commenti perfidi, come quelli di chi sottolinea che “non ci sono né arte né cultura” alla Casa Bianca “da quando vi siete trasferiti voi”, o quelli di chi chiede se anche la decisione di “distruggere il giardino delle rose della First Lady è un omaggio a Kennedy” oppure “all’arte a alla cultura”

There has been neither arts nor culture in the People’s House since your family moved in. Thanks for the reminder! — Kitty 😷 (@MeowVT) December 2, 2020

A colpire principalmente l’albero di Melania però probabilmente non è solo l’aspetto della pianta, e le sue decorazioni, che ovviamente risentono del gusto di chi trova chic una casa interamente decorata in oro. Il tallone d’Achille della First Lady sono infatti le intercettazioni pubblicate pochi mesi dalla sua ex amica e collaboratrice, Stephanie Winston Wolkoff, nelle quali l’ex modella slovena ammetteva il proprio disprezzo per il Natale con la ormai iconica frase: “Ma chissenefrega delle decorazioni di Natale”. Uno sfogo in buona fede, probabilmente, che meglio di tutto ha fotografato la totale distanza tra Melania e il suo ruolo “istituzionale”. Un passo falso che sui social non mancano di sottolineare.