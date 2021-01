Se Al Bano spiazza il giornalista Giordano sull’efficacia del vaccino

Il cantante, ospite di Fuori dal Coro, esprime dubbi citando dati non veritieri. E il conduttore appare in difficoltà

Il coro di Fuori dal Coro, andato in onda martedì sera su Rete 4, ha cambiato i punti di riferimento canoro. Non c’era Iva Zanicchi e al posto dell’Aquila di Ligonchio c’era Al Bano Carrisi. Ospite per tutta la puntata, il cantante di Cellino San Marco è stato più volte interpellato dal conduttore, Mario Giordano. Poi, mentre erano in collegamento anche il leader di Azione, Carlo Calenda, e il giornalista de La Verità, Daniele Capezzone, c’è stata la domanda ad Al Bano sul vaccino. E la risposta ha fatto calare il gelo nello studio.

LEGGI ANCHE > I 49 secondi utilizzati da Cottarelli per smentire “l’economista” Salvini | VIDEO

Sfruttando un momento di problemi tecnici del collegamento con Carlo Calenda, Mario Giordano si è rivolto al cantante con una semplice domanda: «Il vaccino lo farai?». La replica di Al Bano Carrisi (a cui si può assistere al minuto 48 e 44” del video pubblicato su Mediaset Play) ha provocato dell’imbarazzo nello stesso conduttore: «Appena mi chiameranno vedrò come sto con la testa. C’è da fidarsi? Questa è la domanda, io me la pongo. Tu?».

Al Bano sul vaccino fa calare il gelo nello studio di Fuori dal Coro

Mario Giordano in difficoltà. Inizialmente risponde: «Eh non lo so, eh non lo so». Poi, dopo alcuni istanti, arriva una replica un po’ più accurata (ma neanche troppo): «Io credo che delle garanzie ci possano essere, ci siano». Ma Al Bano sul vaccino non molla: «Io ho letto gli ultimi risultati, lasciano un po’ di dubbi». Non sappiamo quali dati abbia letto il cantante di Cellino San Marco. Considerando la portata mediatica della bufala sull’efficacia dell’8% (sugli over 65) del vaccino Astrazeneca, che abbiamo già smentito ieri, potrebbe far riferimento proprio a quelli.

La replica debole

Ci si aspettava da un giornalista una replica più accurata, senza lasciare risposte e messaggi (sbagliati) appesi al crine del dubbio. Poi si va avanti e the show must go on, con Mario Giordano che recupera coraggio e dice che i veri no vax non sono gli scettici, ma l’Unione Europea. Ma questa è un’altra storia.

(foto di copertina: da Fuori dal Coro, Rete 4)