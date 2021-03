Akash ha mentito! Nel suo cuore c’è una famosa tronista

All’interno della puntata di “Casa Chi”, in onda sul canale @chimagazine.it quest’oggi dalle 19.30, durante l’intervista a Iva Zanicchi è venuto fuori il primo scoop legato alla nuova edizione del l’ “Isola dei famosi. Il concorrente dagli occhi “fatati” Akash Kumar ha dichiarato che il suo sbarco nel programma nasce post una relazione finita male con la sua ex, dopo sette anni d’amore. In realtà durante “Chi – Magazine” è venuta fuori una nuova verità. Akash, ha mentito sulla sua storia perché nel suo cuore c’era o c’è una ragazza speciale e molto nota. Lei è l’ex tronista amatissima Giovanna Abate.

I due hanno trascorso il Capodanno insieme e non hanno mai smesso di messaggiarsi, nemmeno poco prima della partenza del concorrente per l’Honduras. Quindi Akash sofferente è stato un racconto bluff come riveliamo. Il suo cuore batte per Giovanna e siamo sicuri di non poter esser smentiti… altro che ex causa di sofferenze del amorose.