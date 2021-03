La Contessa perde un dente da Bonolis

Durante la registrazione di “Avanti un altro” con ospiti i concorrente dell’ultimo “Gfvip” imprevisto in diretta per la contessa Patrizia De Blanck che proprio durante il suo ingresso, ha perso un dente.

LEGGI ANCHE > Zorzi all’Isola dei Famosi e non solo. Ecco la vera storia di un bel “sì”

Patrizia De Blanck perde un dente da Bonolis

Alt. Un dente vero, non finto! Ha spiegato la Contessa. Una gag che poi è stata trasformata dal grande Paolo Bonolis in gag durata per tutta la puntata, con la Contessa che continuava a ripetere che il suo dente fosse vero, ma ormai perso.

(foto di copertina: da profilo Instagram della Contessa De Blanck)