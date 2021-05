Airbnb detta la linea per le vacanze “flessibili”

L'ultimo aggiornamento della app aiuta turisti e host a pianificare al meglio le prenotazioni. Novità che sono molto in linea con la pandemia ancora in corso

L’ultimo anno e mezzo ha reso ancora più agognate le vacanze estive. Il primo lockdown (quello vero) il ritorno a quella parvenza di normalità nei mesi di giugno, luglio agosto. Poi il ritorno in quell’incubo da cui si pensava (o sperava) di essere usciti. Ora, anche grazie ai vaccini, la pandemia sta gradualmente allentando la sua morsa sul nostro Paese e sull’Europa, facendo tornare l’ottimismo nelle scelte delle persone. E, quando si parla di estate, la parola ottimismo fa rima con vacanze. E proprio seguendo questo spirito, anche Airbnb ha tracciato una linea che risponde al nome di “flessibilità”.

“Stiamo assistendo a tre cambiamenti fondamentali nel mondo dei viaggi, a mano a mano che le persone possono contare su una maggiore flessibilità – ha detto Brian Chesky, Ceo e co-fondatore di di Airbnb -. Hanno la possibilità di viaggiare in qualsiasi momento, visitare più posti, fermarsi più a lungo. I confini tra viaggiare, vivere e lavorare diventano via via più labili, e noi stiamo aggiornando il nostro servizio per rendere più facile alle persone integrare il viaggio nella loro vita, e per più persone diventare Host”. Ed è questa la sintesi delle novità introdotte nell’ultimo aggiornamento della famosa piattaforma online che permette di prenotare affitti brevi.

Airbnb si aggiorna e rende le vacanze più flessibili

Date flessibili, abbinamenti flessibili e Destinazioni flessibili. Questi i principi che guidano e guideranno le vacanze di chi sceglierà di affidarsi ad Aibnb per un affitto breve nel luogo prescelto. Ma oltre alle tre novità sulla flessibilità, il portale ha inserito altri 97 punti base che rappresentano una svolta con il passato. E sa da una parte c’è la tutela delle esigenze del cliente, dall’altra ci sono le facilitazioni (nella gestione e nell’amministrazione delle prenotazioni) per gli host, coloro che mettono a disposizione i propri spazi.