Perché tutti stanno esultando per l’AI Act (ma in pochi sanno cosa c’è scritto)

S’ode a destra uno squillo di tromba. A sinistra risponde uno squillo. Ma questo è quanto. L’entusiasmo politico e sociale che sta circondando l’AI Act è esclusivamente legato a una motivazione di carattere strategico: le variegate forze che compongono la maggioranza all’interno degli organismi legislativi dell’Unione Europea hanno trovato un accordo di massima sui macrotemi che dovranno entrare a far parte del regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, un documento normativo unico al mondo nel suo genere. Tuttavia, al di là delle considerazioni generali relative ai temi che vi saranno contenuti, è impossibile entrare nel dettaglio, dal momento che il testo della legge manca ancora e che dovranno verificarsi ancora una serie di passaggi burocratici prima che questa possa diventare effettivamente operativa e assimilabile dai vari stati membri dell’Unione.

La sensazione è che il sollievo sia determinato più che altro dalla lunghezza delle negoziazioni. Per quasi 36 ore, infatti, i rappresentanti del Consiglio Europeo, della Commissione Europea e del Parlamento europeo sono stati in apnea per definire i principi base su cui andare a costruire il testo che verrà approvato nei prossimi giorni. Un rally lungo 36 ore che ha visto un primo stop dopo 22 ore – secondo quanto riportato dall’inviato di Euractiv, Luca Bertuzzi -, legato soprattutto a una divergenza delle forze politiche d’area progressista sulla questione delle possibili declinazioni dell’impiego del riconoscimento biometrico per ragioni di sicurezza.

Alla fine, però, l’accordo è stato trovato e ci sono state delle esternazioni pubbliche davvero sopra le righe. Incontenibile, ad esempio, il commissario Thierry Breton, che ha addirittura postato il meme di un grafico che mostra quali Paesi hanno una legge sull’intelligenza artificiale e quali no (con l’obiettivo di sottolineare l’unicità globale dell’accordo trovato in seno all’Unione Europea):

Prima ancora di tutto questo, aveva pubblicato un video in cui i negoziatori del trilogue si mostravano entusiasti e sorridenti per quello che era appena accaduto, al termine di una maratona che si è conclusa, appunto, l’8 dicembre:

Historic!

The EU becomes the very first continent to set clear rules for the use of AI 🇪🇺

The #AIAct is much more than a rulebook — it’s a launchpad for EU startups and researchers to lead the global AI race.

The best is yet to come! 👍 pic.twitter.com/W9rths31MU

— Thierry Breton (@ThierryBreton) December 8, 2023