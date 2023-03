Quando serve un’agenzia SEO?

I servizi offerti dall’agenzia SEO

Ai giorni nostri ogni azienda desiderosa di ottenere visibilità sul web dovrebbe affidarsi a dei professionisti. Un’agenzia SEO contraddistinta da diverse figure professionali potrebbe aiutarti a posizionare la tua attività sui motori di ricerca, sfruttando delle tecniche di marketing leali. Per poter iniziare immediatamente a beneficiare dell’attività SEO sarà necessario individuare delle parole chiave inerenti alla tua attività. Solo in questo modo si potrà avere l’opportunità di intercettare gli intenti di ricerca degli internauti. In questa maniera, ogni utente potrà trovare il tuo portale e cercare la risposta al proprio problema: per esempio, se offri soluzioni per trattare l’acne, attraverso parole specifiche come “crema per pelle acneica” o “ migliore crema acne” potrai farti notare sul web. I potenziali clienti che svolgono le loro ricerche nei motori di ricerca riusciranno a individuare il tuo cosmetico e saranno portati a scoprire di più. Naturalmente per individuare le migliori parole chiave con cui attuare una strategia SEO sarà necessario un lavoro attento da parte dell’agenzia SEO, attraverso un’attenta analisi del tuo portale. Solo successivamente si potrà passare alla fase successiva con l’ottimizzazione dei meta dati, dei titoli, delle foto e molto altro ancora. I risultati saranno poi controllati scrupolosamente dall’agenzia per capire che cosa hanno portato sul tuo sito.

Quando è utile affidarsi a un’agenzia SEO?

In generale, possiamo dire che esistono delle circostanze in cui l’attività di SEO può aiutare e fare davvero la differenza per la promozione di un nuovo prodotto oppure il lancio di un servizio. Quando è presente un elevato volume di ricerche al mese per una keyword connessa alla tua attività è fondamentale analizzare bene la situazione. Infatti, in questo caso vi è una forte domanda per un prodotto/servizio ed è necessario valutare se lavorare sul posizionamento del proprio sito per attirare un numero maggiore di persone. In tal caso, sarà utile anche controllare la forza della concorrenza e vedere se ci sono già tanti che cercano di collocarsi in alto nelle ricerche per la suddetta parola chiave. In caso di mancanza di competitor per quanto riguarda i termini individuati in chiave SEO si potrà ottimizzare il proprio posizionamento nei motori di ricerca come Google. In questa maniera, la visibilità potrà aumentare mettendo meglio in evidenza il nuovo prodotto o il servizio, offrendo ai clienti ciò che stanno cercando. L’agenzia SEO potrà anche decidere di intervenire con attività specifiche come la link building, soluzione che consente di aumentare i link in ingresso verso il proprio sito. Questo lavoro prevede l’utilizzo di 3-5 parole al massimo per il cosiddetto “testo di ancoraggio” e il testo dovrà essere realizzato da una fonte autorevole.

In quanto tempo si vedono le differenze?

Una delle domande più frequenti che ci si pone con l’attività svolta dall’agenzia SEO riguarda proprio il raggiungimento dell’obiettivo. Si tratta di un’operazione di marketing che non è veloce: quest’attività in organico richiede minimo dai 4 ai 6 mesi per vedere i primi risultati provenienti proprio dal posizionamento di alcune parole chiave. In casi in cui si ha a che fare con termini più competitivi è necessario dover lavorare addirittura un anno e più. Quindi, quando hai a che fare con un SEO specialist ricordati sempre che non potrai richiedere di essere in alto nei risultati di Google in minor tempo, poiché non sarà possibile verificare alcun giovamento dall’attività svolta. Rammenta inoltre che per tenere salda la tua posizione in SERP sarà fondamentale continuare sempre a lavorare sulle parole chiave più importanti, magari anche iniziando ad avviare un blog. L’agenzia SEO che sceglierai sarà senz’altro in grado offrirti il miglior pacchetto di lavoro per ottenere risultati soddisfacenti nel tempo e di successo per la tua attività lavorativa.