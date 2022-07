A che punto sono le indagini sul presunto attacco ransomware all’Agenzia delle Entrate

Prima il conto alla rovescia pubblicato sul blog dei cosiddetti “leaked data” di LockBit. Poi l’avvio di indagini interne all’Agenzia delle Entrate per verificare l’esistenza di quella violazione dei propri sistemi informatici. Alla fine è arrivato il comunicato di Sogei che smentisce le voci circolate in rete (partendo proprio dal dark web) sui 78 gigabyte di file che saranno pubblicati – qualora non sarà pagato il “riscatto” (nella formula più tradizionale di un attacco ransomware) – il prossimo 31 luglio. Ma cosa sappiamo, all’indomani di quell’annuncio, di tutta questa vicenda?

LEGGI ANCHE > Secondo Sogei non c’è stato nessun attacco hacker con fuga di dati all’Agenzie delle Entrate

Riannodiamo il filo. Ieri mattina, all’interno del blog di LockBit 3.0 nel dark web è stato pubblicato il conto alla rovescia: il 31 luglio, saranno pubblicati i dati sottratti all’Agenzia delle Entrate italiane. Poi, dopo alcune ore, sono comparsi anche altri screenshot che mostrerebbero le cartelle in possesso della gruppo di cyber-criminali.

The group added another day to the deadline, now planned for the 1st of August. The data stolen is 100GB and from the screenshots released by the group, for sure they stole documents related to anti-money laundering, sharing some passports and a long list of files. pic.twitter.com/e8fAvLCaWM

— Cluster25 (@cluster25_io) July 25, 2022