Secondo Sogei non c’è stato nessun attacco hacker con fuga di dati all’Agenzie delle Entrate

Lockbit 3.0 ha pubblicato – come fa sempre in questi casi, rivelando l’ultimo leak e l’intenzione di pubblicare i dati di questa o quella azienda privata o pubblica finita nel suo mirino – il conto alla rovescia e anche quelli che dovrebbero essere sample di almeno 78 GB di dati rispetto ai quali sono noti ancora pochi dettagli. Il termine per la pubblicazione nel deep web dell’enorme mole di informazioni relative alle attività dell’Agenzia è stato posto il 1° agosto. Dopo la segnalazione arrivata dal web L’Agenzia delle Entrate si è messa a fare le opportune verifiche per capire cosa sia successo chiedendo conto direttamente a Sogei Spa che – come si legge nella nota diramata verso ora di pranzo – è la «società pubblica interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che gestisce le infrastrutture tecnologiche dell’amministrazione finanziaria e che sta effettuando tutte le necessarie verifiche». Nella serata di oggi arriva il comunicato stampa di Sogei su attacco Agenzia delle Entrate, che smentisce il tutto.

Sogei su attacco Agenzia delle Entrate, la smentita è in toto

Il comunicato stampa diffuso non lascia spazio a dubbi: per Sogei quello che Lockbit riferisce di aver fatto, un data leak massiccio all’Agenzia delle Entrate italiana, non corrisponde al vero. Già solo il titolo del comunicato stampa dedicato fuga ogni dubbio: «Nessun attacco hacker all’Agenzia delle Entrate». «In merito al presunto attacco informatico al sistema informativo della fiscalità – inizia il cs – Sogei spa informa che dalle prime analisi effettuate non risultano essersi verificati attacchi cyber né essere stati sottratti dati dalle piattaforme ed infrastrutture tecnologiche dell’Amministrazione Finanziaria».

«Dagli accertamenti tecnici svolti Sogei esclude pertanto che si possa essere verificato un attacco informatico al sito dell’Agenzia delle Entrate – conclude la nota – Resta in ogni caso attiva la collaborazione con l’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale e la Polizia Postale al fine di dare il massimo supporto alle indagini in corso». Le verifiche effettuate dalle autorità competenti con l’ausilio della Polizia Postale, dunque, hanno portato secondo Sogei alla conclusione che non c’è stato alcun attacco hacker Agenzia delle Entrate e, conseguentemente, nessuna fuga dati.

Si rimane in attesa del 1° agosto per vedere che cosa accadrà.