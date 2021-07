La foto con la macchina e l’adesivo “F*ck you Greta” era un falso

È stata messa una pecetta ed è stata divulgata in maniera talmente capillare da finire nei notiziari italiani e non. Si tratta della foto di una Bmw in mezzo a una strada inondata a Kordel vicino a Treviri, nel cuore del territorio colpito dalla drammatica alluvione che ha causato, in Germania, almeno 156 vittime. Nei principali telegiornali, infatti, è stata diffusa una fotografia artatamente modificata: sulla macchina inquadrata è stato aggiunto l’adesivo Fuck You Greta, quasi a voler sottolineare il beffardo destino dei negazionisti del cambiamento climatico. Il problema è che quell’adesivo, su quella macchina, non è mai stato apposto. Dunque, si tratta di un falso e di una conseguente falsa narrazione del dramma che ha colpito la Germania e il nord Europa in generale.

Adesivo Fuck You Greta sulla Bmw in Germania è un falso

I social network hanno già preso provvedimenti nei confronti di chi ha diffuso l’immagine. Ad esempio, sull’account Twitter del filmmaker Johannes Grenzfurthner – uno dei primi account verificati a postare la foto, chiedendo agli utenti di concentrarsi sull’adesivo – è stata apposta l’indicazione di contenuto multimediale manipolato.

L’operazione si è resa necessaria perché è proprio da qui che si è diffuso l’equivoco sulla veridicità dell’immagine, dal momento che il tweet ha ottenuto decine di migliaia di interazioni. Il primo ad accorgersi del falso è stato Luìs Galrão, un factchecker freelance che per primo ha svelato l’inganno. Il metodo utilizzato è quello che sta alla base di casi del genere: la ricerca inversa per immagini sul web. Grazie a questo espediente, il fact-checker è riuscito a individuare sia la foto originale (che è stata successivamente modificata grazie all’aggiunta dell’adesivo) pubblicata dalla Bild, sia altre foto della stessa vettura ma da un’altra angolazione. Risulta evidente che su quella BMW l’adesivo Fuck You Greta non c’è mai stato.

La stessa ammissione è stata fatta anche dal filmmaker Grenzfurthner, che tra i primi aveva diffuso la foto ma che ha dichiarato di non essere stato l’autore della manipolazione, in una conversazione avuta con un altro utente di Twitter:

You discovered a joke. — ///Grenzfurthner\\\ (@johannes_mono) July 16, 2021

La cosa più grave, tuttavia, è stata la ripresa della stessa immagine anche in importanti notiziari nazionali. Questi ultimi hanno dato enfasi alla notizia per sottolineare ancor di più come il negazionismo sul cambiamento climatico non ha fatto altro che favorire delle tragedie come quelle che si sono verificate nel nord Europa nello scorso week-end. L’affermazione è sicuramente vera, ma rafforzarla con immagini fake davvero non aiuta un movimento che, a livello globale, sta lottando per mettere al centro dell’agenda politica il tema del cambiamento climatico.