Parità di genere quando “ad Zalando si dimette per favorire la carriera della moglie” non sarà più una notizia

La parità di genere non è solo un’idea o un motto da sbandierate per l’ad di Zalando. Rubin Ritter, capo del portare di vendita online di abbigliamento, ha deciso – dopo 11 anni – di dimettersi e di occuparsi lui della famiglia a favore della carriera di sua moglie. La decisione ha creato scalpore come tutte le volte in cui un uomo sceglie di fare un passo indietro nella propria vita lavorativa per prendersi cura della famiglia e favorire la carriera della propria compagna.

Ad Zalando si dimette: «Priorità alle ambizioni professionali di mia moglie»

Rubin Ritter ha comunicato di voler dare alla propria vita «una nuova direzione» e di voler «dedicare più tempo alla famiglia che sta crescendo» in un momento in cui «le ambizioni professionali di mia moglie hanno la priorità». Rubin Ritter è stato dal 2010 co-amministratore delegato del più grande portale online di moda in Europa e ora ha deciso di mettere in pausa la sua carriera a favore del percorso professionale della moglie e per stare accanto ai figli. Le dimissioni sono previste per il prossimo maggio. Questa decisione è frutto di «mesi di attenta riflessione» fatta insieme alla compagna: «Mia moglie ed io abbiamo convenuto che per i prossimi anni le sue ambizioni professionali dovrebbero avere la priorità».

Una notizia che non dovrebbe essere notizia

“Complimenti”, “non è facile trovare uomini così” e così via. Sul web stanno comparendo una serie di apprezzamenti nei confronti dell’ad Zalando che viene portato come esempio per questa scelta di vita. Se c’è chi insinua che sia possibile solamente perché “hanno i miliardi”, molti altri si esprimono a favore ma la verità è una sola: aprire un dibattito su una scelta di questo tipo – che rimane personalissima e ascrivibile all’intimità di ogni singola coppia – indica che dalla parità di genere in tali termini siamo ancora lontani. Le donne saranno uguali agli uomini solo quando questa notizia non sarà una notizia.