L’ultimo atto della comunicazione del settennato di Mattarella: il canale YouTube del Quirinale raggiunge i 100k

Effetto Quirinale. Nei giorni dell’elezione del presidente della Repubblica, il canale YouTube ufficiale che ha descritto, attraverso le immagini, gli eventi più significativi del settennato di Sergio Mattarella ha raggiunto i 100mila iscritti. Un traguardo notevole e simbolico, che Google Italia ha premiato con il Creator Award d’argento di YouTube. L’evento è stato salutato – e può essere uno degli ultimi atti ufficiali della comunicazione di questo presidente della Repubblica – con soddisfazione dal portavoce Giovanni Grasso che, tra la foto di uno scatolone e l’altra, si è fatto sfuggire un sollevato: «E in zona Cesarini…».

LEGGI ANCHE > La maratona Quirinale via web con Trash Italiano: «Succederà sempre qualcosa di virale, come negli show televisivi»

Account YouTube Quirinale, il prestigioso traguardo

Il canale YouTube del Quirinale è stato aperto nel 2009, quando il presidente della Repubblica era ancora Giorgio Napolitano. Di certo, però, l’esplosione dei nuovi media che si è registrata negli anni successivi (soprattutto dal 2014 in poi) ha favorito la partecipazione e l’interazione con questo canale istituzionale che è stato gestito in maniera impeccabile dallo staff di comunicazione di Sergio Mattarella.

Certo, ci sono stati dei momenti un po’ particolari che, tutto sommato, si sono rivelati molto positivi per l’immagine del presidente della Repubblica: alla fine del mese di marzo 2020, infatti, è stato proprio il canale YouTube ufficiale del Quirinale che – in occasione del video messaggio del 27 marzo 2020, in concomitanza con una delle fasi più complesse per il popolo italiano che aveva iniziato a scoprire gli effetti del lockdown e della pandemia – si è lasciato sfuggire una versione di prova dell’intervento di Mattarella, in cui il presidente ricordava al suo portavoce (che gli suggeriva di sistemarsi i capelli) di non essere andato dal barbiere per diversi mesi. Un fuorionda che trainò il video ufficiale, che raggiunse quasi 250mila visualizzazioni.

Ora, proprio in coda rispetto al periodo in carica, arrivano i 100mila iscritti al canale YouTube del Quirinale. Un’altra piccola eredità che Sergio Mattarella lascia in dote al suo successore