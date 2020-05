Giorgia Meloni spera che non ci sia stato nessun accordo tra Salvini e Renzi

Entrambi hanno negato qualsiasi parvenza di accordo, ma le polemiche dopo quel che è accaduto ieri – tra la giunta per le Immunità del Senato e la nomina di Patrizia Baffi alla guida della commissione d’inchiesta Covid in Lombardia – le voci si sono rincorse. In molti, soprattutto nella maggioranza, hanno parlato – neanche tanto tra le righe – di un presunto accordo Salvini-Renzi con vista su un possibile futuro esecutivo. Giorgia Meloni, però, non ci crede e spera che tutto questo non sia vero.

«Non so perché Renzi abbia cambiato idea, ma la posizione giusta è quella espressa ieri – ha detto Giorgia Meloni questa mattina a Radio 24 -. Non credo che ci sia un accordo e spero che non ci sia, non credo che Salvini abbia alcun interesse a fare accordi con Renzi che è distante anni luce da noi, non è affidabile e non ha consenso da parte dei cittadini. Non vedo su cosa si possa fare un accordo, non lo vedo ragionevole e penso che Salvini sia consapevole che il suo campo è quello del centrodestra».

Accordo Salvini-Renzi? Meloni spera di no

Secondo Giorgia Meloni, dunque, quel presunto accordo Salvini-Renzi non dovrebbe esistere o, comunque, spera che non sia mai stato fatto. Un matrimonio che, dunque, non avrebbe la sua benedizione. Infatti, la leader di Fratelli d’Italia ha ribadito due visioni politiche diametralmente opposte tra quelle del Centrodestra (di cui la Lega continua a essere prima forza) e Italia Viva.

Il giorno e la notte

Ma questo presunto accordo – si tratta solamente di un vociare collegando due fatti accaduti nella giornata di ieri – era stato smentito da entrambi i protagonisti. Già ieri Matteo Salvini aveva detto che lui e Matteo Renzi sono come il giorno e la notte. Insomma, per il momento nessun matrimonio all’alba o al tramonto con il buio e la luce che, per il momento, sono lontani dall’incontrarsi.

