Salvini dice che Gallera ha commesso quell’errore per un «comprensibile momento di stanchezza»

Era solo un momento di stanchezza e anche comprensibile. Così Matteo Salvini difende Gallera dopo le polemiche per quegli errori – perpetrati anche nei giorni seguenti – commessi dall’assessore al Welfare e alla Sanità della Regione Lombardia nella sua curiosa ricostruzione del funzionamento dell’indice di trasmissibilità. Il leader della Lega, dunque, sottolinea (senza dirlo) gli errori commessi dal rappresentante lombardo, ma si limita a dire che sta lavorando molto e per questo sarà molto stanco.

«Mettetevi nei panni di chi in tre mesi ha gestito un terremoto, l’Italia e la Lombardia sono stati come Hiroshima, dove è scoppiata la bomba atomica – ha detto Matteo Salvini in diretta su Radio Radio -. È anche comprensibile che ci sia un momento di stanchezza, verrà il tempo per giudicare cosa ha funzionato di più e cosa di meno, per rispetto di medici ed infermieri più di avvocati servono ossigeno e mascherine». L’argomento, dunque, è stato liquidato così con l’accenno al benaltrismo secondo cui ci si dovrebbe occupare di altro.

Salvini difende Gallera per quell’errore sull’indice di trasmissibilità

Salvini difende Gallera e non solo. Dopo aver ribadito di essere distante anni luce da Matteo Renzi – nonostante l’astensione di oggi di Italia Viva in Giunta per le Immunità al Senato sul caso Open Arms – spiegando di essere talmente eterogenei dal rappresentare il giorno e la notte. Insomma, nessuna pace in vista anche perché il 2 giugno si scenderà in cento piazze italiane per protestare contro il governo.

La manifestazione del 4 luglio al Circo Massimo

Ma quella non sarà l’unica manifestazione dell’Estate: «Quella 2 giugno sarà simbolica, ma visto che in tantissimi vogliono esserci, voglio dare appuntamento al 4 luglio al Circo Massimo. Per allora dovranno arrivare le risposte su cassa integrazione, su ritorno a scuola. Se non ci saranno risposte sufficienti porteremo in quella piazza le idee degli italiani dimenticati».

(foto di copertina: da profilo Instagram di Matteo Salvini + profilo Facebook di Giulio Gallera)