Gallera dice di non aver sbagliato: «Il mio compito è semplificare concetti per i cittadini» | VIDEO

Non ha sbagliato, ha solo semplificato per far capire ai cittadini il funzionamento dell’indice di contagio. Così Giulio Gallera, assessore al Welfare e alla Sanità della Regione Lombardia, respinge le critiche piovute nel tardi pomeriggio di ieri quando è stato sottolineato un suo sillogismo – talmente tanto semplificato dall’apparire errato e privo di criteri scientifico-statistici – durante una delle tante, e quotidiane, conferenze stampa dagli uffici della Regione. Insomma, la colpa è dei giornalisti (ma anche di alcuni politici) che non hanno capito il suo atto di amore nei confronti dei cittadini a cui stava spiegando quel concetto.

«Capisco che ci siano blog fatti da pseudogiornalisti in cerca di visibilità per dimostrare che esistono – dice Giulio Gallera in un video pubblicato sulla propria pagina social -. Ma anche eurodeputati in crisi di notorietà e visibilità che fino a pochi mesi fa erano al centro del dibattito politico cittadino con pagine sui giornali e grandi foto e oggi sono nella oscurità e quindi cercano l’occasione perché un riflettore sia acceso su di loro. Ma anche questa volta hanno commesso un grande errore».

Gallera accusa i giornalisti dopo la “semplificazione”

Insomma, colpa dei giornalisti e dei politici che non hanno compreso che quel che ha detto in conferenza stampa era solo un modo, semplificato, per spiegare il funzionamento dell’indice di contagio. Poi, l’assessore alla Sanità e al Welfare, inizia a leggere un articolo pubblicato sul sito dell’Università di Padova che andrebbe a sostegno della sua tesi. Come spiega Marco Cattaneo, direttore de Le Scienze, la spiegazione (e la non ammissione della gaffe) è un altro errore.

Non ammettere la gaffe

Insomma, la sua semplificazione per fare un favore ai cittadini lombardi che lo stavano ad ascoltarlo, non è stata apprezzata anche da esponenti della comunità scientifica. Forse sarebbe bastato ammettere di aver commesso un grossolano errore, spiegato in termini numerici con troppa semplicità non andando a fondo nella questione che, per essere spiegata alle persone, meriterebbe una spiegazione non ‘semplificata’. E invece, come accaduto quando si parla di una cattiva gestione sanitaria del virus in Lombardia, si passa subito al contrattacco. Senza provare a fare un minimo di autocritica.

