Oggi è il secondo anniversario dell’abolizione della povertà

Immagini che rimarranno nella storia dell’Italia e della sua classe politica. Oggi, 28 settembre 2020, cade una grande ricorrenza per il nostro Paese: due anni fa arrivò l’abolizione della povertà. Quel pugno alzato verso il cielo in segno di vittoria, una (piccola) folla festante di parlamentari e attivisti pentastellati sotto al balcone di Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei Ministri che aveva approvato l’accordo sul Def con i primi tasselli per Reddito di Cittadinanza e Quota 100. Sono passati esattamente due anni, ma la situazione non sembra essere migliorata. Anzi.

Quel fermo immagine di Luigi Di Maio che alza il pugno al cielo, con alle spalle i ministri del Movimento 5 Stelle, sembrano appartenere a un’Era storica distante anni luce. E, invece, era solo il 28 settembre del 2018 quando – in piena notte – arrivò quell’accordo accompagnato da quello slogan: «Abolizione della povertà». E in molti ci aveva creduto e sperato. Poi, 731 giorni dopo, il lento risveglio dal torpore del sogno e le criticità emerse, ancor più evidenti oggi con l’annuncio di una revisione di quei due contenitori che erano alla base di quel Def salutato con l’esultanza: Reddito di Cittadinanza e Quota 100.

Abolizione della povertà, il secondo anniversario

Perché le cose non sono andate come si sperava e quel pugno verso il cielo si è trasformato (per molti cittadini) in un pugno nell’occhio di chi sperava, ma non ha visto la propria situazione mutare più di tanto. Ovviamente la situazione Covid non ha aiutato e il potere di acquisto degli italiani, nonostante RdC e Quota 100, non è migliorata. Ma quell’abolizione della povertà rimarrà scolpita nei secoli della politica italiana e della storia d’Italia. Anzi, quei due provvedimenti sono e saranno soggetti a ripensamenti.

Da quota 100 al reddito di cittadinanza

La riforma del sistema pensionistico non ha dato i suoi frutti (o, almeno, quelli sperati) e Giuseppe Conte ha detto che non sarà prorogata per i prossimi anni. Il reddito di cittadinanza, invece, sarà rivisto. Soprattutto per i criteri di assegnazione: sono tanti (troppi) i casi di beneficiari del sussidio che, in realtà, non avevano i requisiti. Insomma, la povertà non è stata abolita. Affatto.