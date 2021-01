Quella degli Abbracci Mulino Bianco per gli infermieri non è una bufala

No, non si tratta di una bufala. I biscotti Abbracci Mulino Bianco per gli infermieri con Barilla esistono davvero e entreranno in commercio prossimamente. Nei giorni scorsi, sui social, si era diffusa questa immagine. Se molti l’avevano condivisa parlando di una bellissima iniziativa, altri si erano insospettiti, considerando che né la Mulino Bianco né la Barilla avevano parlato della questione.

Da giorni gira questa immagine e molti ritengono sia una bufala. Invece ho chiesto conferma a #Barilla e l’iniziativa, del Mulino Bianco, a favore degli operatori sanitari è vera, solo che non è stata ancora annunciata. Presto verranno diffusi i dettagli.#noicongliinfermieri pic.twitter.com/QblKtba7aB — Franz Russo (@franzrusso) January 5, 2021

Abbracci per gli infermieri: annuncio l’8 gennaio

Come segnala Bufale.it nell’aggiornamento di un pezzo scritto a inizio anno, i biscotti Abbracci di Mulino Bianco per infermieri dovrebbero essere annunciati in data 8 gennaio dai marchi coinvolti, ovvero Mulino Bianco e Barilla. Le fotografie che girano sui social – alcune su Facebook ritraggono anche personale sanitario con in mano il pacco di biscotti – sono vere e sono frutto del fatto che alcuni pacchi siano già stati lanciati sul mercato per errore.

Il chiarimento di Barilla

Alla vicenda, che ha fatto il giro dei social, si è interessato anche Franz Russo – autore, blogger e Social Media Strategist – che ha contattato Barilla. Il marchio ha confermato la questione: i pacchi di biscotti con su scritto “Questi ABBRACCI sono per loro” – in riferimento agli infermieri – esiste e il ricavato andrà proprio a loro e alle loro famiglie, come specificato sulla confezione. Insieme alla spiegazione dell’iniziativa, probabilmente, l’8 gennaio dovrebbe arrivare anche la data in cui le confezioni saranno disponibili sugli scaffali dei supermercati.