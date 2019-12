Nella corsa ai prossimi premi Oscar c’è un grande outsider non ancora arrivato nelle nostre sale, ovvero il colossale 1917 diretto da Sam Mendes. Il regista dell’acclamato Skyfall, ma soprattutto di gioielli come a American Beauty e Era Mio Padre questa volta si cimenta in un war movie che lascerà il segno. Ecco il primo trailer italiano diffuso da 01 Distribution come regalo di Natale.

Sam Mendes in questo film racconterà in unica decisiva giornata della prima guerra mondiale con la storia di due soldati americani, interpretati da George Mackay e dall’ex star di Game of Thrones Dean-Charles. Se Dunkirk aveva già rappresentato una novità nella narrazione della guerra stavolta si va oltre soprattutto dal punto di vista visivo. Steven Spielberg, tra i produttori del film, ha descritto il progetto come un qualcosa di estremamente audace e ambizioso dato è infatti presentato come un’intera e unica sequenza. A tal proposito Sam Mendes ha spiegato:

“La seguente sceneggiatura si svolge in tempo reale e – con l’eccezione di un momento – è scritta e progettata per essere girata in un unico piano sequenza. Era diverso da qualsiasi cosa io avessi mai fatto. Avevamo due script in un certo senso. Avevamo la sceneggiatura convenzionale che guardavi e dicevi: ‘Sì, è la sceneggiatura del film’. E poi abbiamo avuto un’altra sceneggiatura che era fatta di circa 40 mappe con ogni posizione tracciata e il viaggio da fare, le distanze che ciascuno degli attori doveva percorrere, e soprattutto la posizione della cinepresa. Ed è stata consegnati alla troupe prima che iniziassimo le riprese.“

La pianificazione delle riprese ha richiesto un immenso lavoro di coordinamento tra il regista e il suo direttore della fotografia Roger Deakins, che hanno scritto una vera e propria sceneggiatura per il movimento della cinepresa. Un qualcosa che per molti registi è anche soltanto impensabile da mettere in atto, ma che Sam Mendes ha voluto rappresentare.

Il leggendario Dop ha dichiarato a tal proposito:

“Abbiamo fatto molte prove con gli attori in modo da poter avere un’idea delle distanze di cui avevamo bisogno, quindi Sam ha avuto un’idea dei tempi del dialogo basando sulla distanza della trincee”.

Un lavoro mastodontico che ci ha regalato un film che è decisamente tra i più attesi della stagione.

1917 | La sinossi

Al culmine della prima guerra mondiale, due giovani soldati britannici, Schofield (George MacKay di Captain Fantastic) e Blake (Dean-Charles Chapman di Game of Thrones) ricevono una missione apparentemente impossibile. In una corsa contro il tempo, devono attraversare il territorio nemico e consegnare un messaggio che arresterà un attacco mortale contro centinaia di soldati, tra cui il fratello di Blake.

Nel cast della pellicola George Mackay, Dean-Charles, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Claire Duburcq, Colin Firth e Benedict Cumberbatch. Al fianco di Sam Mendes c’è anche il leggendario direttore della fotografia Roger Deakins che punta dritto verso il suo secondo Oscar con 1917 dopo quello ottenuto con Blade Runner 2049.