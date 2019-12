Star Trek: Picard ha appassionato i fan del Lucca Comics and Games con Sir Patrick Stewart che ha lasciato le sue impronte nella Walk of Fame. Ora, a distanza di un mese dal rilascio, la CBS ha diffuso online il nuovo trailer dedicato proprio alla figura di Picard, con l’iconico attore britannico che torna a vestirne i panni dopo averlo già fatto negli anni ‘80 nella storia serie Star Trek: The Next Generation.

Nel trailer di Star Trek: Picard vediamo il protagonista molto pensieroso prima di partire per una nuova missione, con dei fotogrammi inediti rispetto ai materiali rilasciati in precedenza. Tra questi vi è una scena con protagonista Dr. Agnes Jurati, personaggio interpretato da Alison Pill.

Il personaggio sembra riflettere lo stato d’animo di Patrik Stewart, che quando gli era stato proposto di tornare nella saga di Star Trek non ne aveva la benché minima intenzione come aveva spiegato ai fan italiani durante il Lucca Comics:

“A essere onesti non ero interessato a interpretare di nuovo Picard. Dopo 17 anni, 178 episodi nelle serie Tv e 4 film ero sicuro di aver datto tutto ciò che potevo al personaggio e che tornare avrebbe avuto decisamente poco senso. Ma quando ho incontrato i produttori Alex Kurtzman e Michael Chabon mi hanno illustrato la storia ho capito che il mio personaggio sarebbe stato diverso. A quel punto ho ricevuto 35 pagine di sceneggiatura, loro mi hanno confermato che sarebbe stato molto diverso ed ho accettato”.

Nel cast di Star Trek: Picard troviamo, oltre al protagonista Patrick Stewart, anche Michelle Hurd, Santiago Cabrera, Isa Briones, Evan Evagora, Alison Bill, Harry Treadaway, Brent Spiner , Jeri Ryan, Jonathan Del Arco, Jonathan Frakes e Marina Sirtis. La serie è prodotta dai CBS Television Studios e Patrick Stewart è anche produttore esecutivo insieme ad Alex Kurtzman, Michael Chabon, Akiva Goldsman, James Duff, Heather Kadin, Rod Roddenberry e Trevor Roth. I primi due episodi dei 10 totali sono diretti da Hanelle Culpepper. La serie è già stata rinnovata per una seconda stagione.

Star Trek: Picard arriverà su Amazon Prime Video il 23 gennaio.