Christopher Nolan è tornato e lo fa con l’annunciato teaser trailer ufficiale di Tenet rilasciato dalla Warner Bros. Il film segna il ritorno del cineasta britannico dopo l’acclamato Dunkirk con cui ha ottenuto la sua prima nomination all’Oscar, stavolta la storia verte su un thriller/ spy story ma già da queste prime immagini sappiamo che non sarà nulla di convenzionale.

Il trailer ci mostra più da vicino il personaggio di John David Washington, vero protagonista del film che ci regala alcune anticipazioni su una trama con qui tenuta segretissima. Il titolo palindromo del film ha dato adito a grandi speculazioni, come ad esempio che Nolan possa aver concepito Tenet con una trama leggibile sia dall’inizio alla fine, che viceversa. Sarebbe una novità assoluta nel cinema, ma sappiamo che il cineasta britannico ha spesso imparato a stupirci.

Il trailer sembra suggerire che la storia di Tenet si svolga in un futuro indefinito, nel quale potrebbe scatenarsi un olocausto nucleare che può essere sventato solo dal misterioso personaggio interpretato da John David Washington. Quale sarà il ruolo nella vicenda dell’altro protagonista interpretato da Robert Pattinson?

La manipolazione del tempo, già attuata in opere come Interatellar e Inception, potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella trama del film. Sicuramente, come accaduto negli ultimi due film del regista, la produzione gli ha messo a disposizione un cast da blockbuster di ben 225 milioni di dollari.

Tenet, Nolan guida un cast stellare

Il film vede nel cast oltre a John David Washington anche Robert Pattinson, Michael Caine, Kenneth Branagh, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson e Clémence Poésy. Alla fotografia c’è ancora l’ormai fido Hoyte van Hoytema, già DoP di Interstellar e Dunkirk, mentre alla colonna sonora ci sarà il premio Oscar Ludwig Göransson al posto dello storico collaboratore Hans Zimmer.

Tenet uscirà il 17 luglio 2020 distribuito da Warner Bros.