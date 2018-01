I più bei meme sul manifesto di Giorgia Meloni

Giorgia Meloni, madre di Ginevra, non ha mai sposato il suo compagno. Eppure promuove la «famiglia tradizionale» nei suoi cartelloni elettorali. Il suo manifesto è diventato virale sui social network ed è diventato fonte di ispirazione per tanti meme.

Brooke di beautiful ma anche Cercei di Game of Thrones. Ci sono un po’ tutti nelle creazioni raccolte dalla pagina facebook I Marò e altre creature leggendarie.

«La soluzione è incentivare le famiglie a fare i figli, aiutare le giovani coppie a essere stabili, fare in modo che i servizi possano funzionare, che ci siano asili nido gratuiti per tutti, che le donne non debbano scegliere tra il mettere al mondo un bambino e un posto di lavoro, che le aziende non debbano discriminare o si trovino sempre a dover preferire un uomo ad una donna in età fertile perché non conviene assumerla – ha dichiarato Giorgia Meloni a Radio Rai Uno –. Fratelli d’Italia ha chiesto alla coalizione di scrivere nero su bianco il Piano di incentivo alla natalità e abbiamo pronto un pacchetto di proposte importanti e precise che metteremo in atto una volta al governo». Perché per Giorgia la famiglia tradizionale è quella che fa figli. «Il punto del programma del centrodestra che sicuramente mi rappresenta di più è l’imponente piano di sostegno alla natalità ma fatto in Italia voluto da Fratelli d’Italia. Se non invertiamo i dati sulla demografia la nostra nazione è destinata a scomparire. Se in Italia non torniamo a fare figli non può reggere il sistema di protezione sociale, non può reggere il sistema pensionistico, non può reggere il sistema sanitario: abbiamo una società che sta invecchiando in maniera estremamente veloce e questo significa che avremo sempre molte più persone da mantenere di quante lavorino per mantenerle», ha concluso